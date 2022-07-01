Ventra снова вошла в топ-100 крупнейших ИТ-компаний России

Компания Ventra, эксперт в области аутсорсинга бизнес-процессов, в очередной раз подтвердила лидирующие позиции на ИТ-рынке, войдя в рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021».

В этом году порог входа в рейтинг вырос почти на 50% и достиг 2540 млн руб.. Рост выручки Ventra по сравнению с 2020 г. составил 8,5%.

«Присутствие Ventra в списке крупнейших ИТ-компаний России подтверждает правильность нашей бизнес-стратегии, ориентированной на изменяющиеся потребности заказчиков, – отметила Анна Ларионова, директор по маркетингу Ventra. – Безусловными приоритетами Ventra всегда были повышение эффективности бизнес-процессов наших клиентов и сокращение их операционных издержек. Эти задачи приобрели критически важное значение во время пандемийного кризиса и сохраняют его в нынешних условиях. Проекты Ventra в области ИТ-аутсорсинга гарантируют заказчикам бесперебойность ИТ-сервисов, что позволяет им мобилизовать ресурсы для решения профильных задач и реализации новых возможностей развития бизнеса. Кроме этого, с запуском платформы Ventra Go! мы как технологическая компания предоставляем услуги для ритейла и e-com по новой ИТ-модели, обеспечивая работу с временными сотрудниками и самозанятыми исполнителями».