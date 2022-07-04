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43% российских ИТ-шников сегодня работают удаленно

Сотрудников возвращают в офисы: дистанционный формат работы сейчас практикует лишь каждая девятая компания. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Удаленные сотрудники, работающие из дома из-за пандемии, остались лишь в 11% компаний. В конце марта 2022 г. дистанционный характер работы действовал в каждой четвертой компании, а в разгар пандемии, в мае 2020 г., в 6 из 10 компаний.

В столицах работодателей, разрешающих удаленку, больше: 15% в Москве и 13% в Санкт-Петербурге. В регионах такой формат работы еще остался лишь в 7% предприятий и организаций.

Сегодня, по данным аналитиков SuperJob, в ИТ-cекторе популярность такого рода занятости только растет с начала 2022 г.: удаленно трудятся 43% специалистов в ИТ, в период с 5 по 28 марта 2022 г. таких было 30%, а со 2 по 7 февраля 2022 г. – 33%.

Чаще всего продолжают работать удаленно программисты, бухгалтеры и HR-менеджеры.

Доля дистанционных сотрудников в штатной численности также сокращается: в каждой второй компании, где еще есть удаленка, их менее 10%.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 202

Время проведения: 1-30 июня 2022 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов

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