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Более 1000 новых компаний вошли в реестр для льготной ИТ-ипотеки

Список ИТ-компаний, отвечающих условиям для предоставления их сотрудникам льготной ипотеки, увеличился более чем на 1000 организаций. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В актуализированном реестре — более 10 тыс. компаний. Чтобы попасть в этот перечень, организация должна быть аккредитована Минцифры и получать налоговые льготы. Список регулярно обновляется на основании данных ФНС.

Оформить льготную ипотеку могут сотрудники ИТ-компаний, соответствующие следующим критериям: российское гражданство; работа в аккредитованной ИТ-компании, которая пользуется налоговыми льготами; возраст от 22 до 44 лет включительно; зарплата (до вычета НДФЛ): от 150 тыс. руб. в городах-миллионниках и от 100 тыс. руб. для сотрудников ИТ-компаний из других населенных пунктов. Учитывается размер за последние три месяца до обращения за кредитом.

До 2024 г. программой смогут воспользоваться не менее 50 тыс. специалистов, а общая сумма кредитов составит более 240 млрд руб. Максимальная ставка — 5% (ряд регионов могут снизить ее за счет региональных программ до 2% или до 1%). Первоначальный взнос должен составлять не менее 15%.

Посмотреть список банков, участвующих в программе, узнать подробные условия и проверить, соответствует ли компания условиям ИТ-ипотеки, можно на специальной странице на портале «Госуслуг».

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