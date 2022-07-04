CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Компаний, где действует удаленка, за три месяца стало меньше в два раза

Компаний, где действует удаленка, за три месяца стало меньше в два раза. Сотрудников возвращают в офисы: дистанционный формат работы сейчас практикует лишь каждая девятая компания. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Удаленные сотрудники, работающие из дома из-за пандемии, остались лишь в 11% компаний. В конце марта 2022 г. дистанционный характер работы действовал в каждой четвертой компании, а в разгар пандемии, в мае 2020 г., в шести из 10 компаний. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В столицах работодателей, разрешающих удаленку, больше: 15% в Москве и 13% в Санкт-Петербурге. В регионах такой формат работы еще остался лишь в 7% предприятий и организаций.

Доля дистанционных сотрудников в штатной численности также сокращается: в каждой второй компании, где еще есть удаленка, их менее 10%.

Чаще всего продолжают работать удаленно программисты, бухгалтеры и HR-менеджеры.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 202

Время проведения: 1-30 июня 2022 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Суперпроект российских ядерщиков за 50 миллионов переедет с Microsoft SharePoint на независимое ПО

«Ростелеком» и хозяева СТС объединяют свои онлайн-кинотеатры

Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2022

150 самых полезных для россиян информсистем будут переведены на «Гостех» раньше обязательного срока

Сотрудник HackerOne воровал у сервиса отчеты об уязвимостях и продавал их запуганным клиентам

Экс-глава «Мегафона» ушел из компании, собравшей с американцев $200 млн

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Вместо духовки: лучшие мини-печи для квартиры и дачи

Бесполезные и необходимые функции кондиционеров: как не переплатить за рекламу

Обзор парового пылесоса Starwind SSV9550: сухая и влажная уборка с одним устройством

Показать еще

Наука

В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию

Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте
Показать еще