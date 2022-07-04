CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

НИУ ВШЭ и АГУ договорились о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Никита Анисимов подписал соглашение о сотрудничестве в научно-исследовательской и образовательной сфере с ректором Адыгейского государственного университета (АГУ) Даудом Мамия.

Стороны договорились участвовать в проектах Центра искусственного интеллекта НИУ ВШЭ, направленных на разработку новых технологий в этой сфере. Кроме того, соглашение предполагает создание совместных лабораторий для проведения фундаментальных научных исследований.

«Адыгея сегодня является во многом передовым регионом в области естественно-математического образования. Мы уже работаем по самым разным направлениям и заинтересованы в расширении взаимодействия. Договорились, что будем помогать развивать молодые таланты. Будем сближать проекты, которые запущены в рамках двух юбилеев: в этом году Адыгея отмечает 100-летие государственности республики, Высшая школа экономики — 30-летие образования университета», — отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

«Мы ведём последовательную работу в этом направлении. Всегда поддерживали инициативы Дауда Мамия, благодаря которому сегодня в Адыгее действует крупный математический центр. Многое сделано в рамках реализации стратегических инициатив, предложенных Президентом России Владимиром Путиным в области образования. Работа продолжается, и мы заинтересованы в дальнейшем совершенствовании этой деятельности», — отметил на встрече глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Соглашение подразумевает, что АГУ станет соорганизатором Национальной олимпиады по анализу данных DANO для школьников 9-11 классов, которую ежегодно проводит НИУ ВШЭ. Участие в олимпиаде даст дополнительные преимущества выпускникам школ при поступлении как в Высшую школу экономики, так и в Адыгейский государственный университет.

Кроме того, АГУ присоединится к другой инициативе Высшей школы экономики —проекту студенческих экспедиций «Открываем Россию заново».

В рамках пятилетнего соглашения стороны также будут организовывать совместные конференции, круглые столы, семинары, а также готовить научные публикации по итогам совместных исследований.

Планируется, что ВШЭ в будущем продолжит сотрудничать с Адыгеей в рамках создания образовательных кластеров в индустриальном парке и экокурорте «Лагонаки».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Суперпроект российских ядерщиков за 50 миллионов переедет с Microsoft SharePoint на независимое ПО

«Ростелеком» и хозяева СТС объединяют свои онлайн-кинотеатры

Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2022

150 самых полезных для россиян информсистем будут переведены на «Гостех» раньше обязательного срока

Сотрудник HackerOne воровал у сервиса отчеты об уязвимостях и продавал их запуганным клиентам

Экс-глава «Мегафона» ушел из компании, собравшей с американцев $200 млн

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Вместо духовки: лучшие мини-печи для квартиры и дачи

Бесполезные и необходимые функции кондиционеров: как не переплатить за рекламу

Обзор парового пылесоса Starwind SSV9550: сухая и влажная уборка с одним устройством

Показать еще

Наука

В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию

Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте
Показать еще