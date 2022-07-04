НИУ ВШЭ и АГУ договорились о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Никита Анисимов подписал соглашение о сотрудничестве в научно-исследовательской и образовательной сфере с ректором Адыгейского государственного университета (АГУ) Даудом Мамия.

Стороны договорились участвовать в проектах Центра искусственного интеллекта НИУ ВШЭ, направленных на разработку новых технологий в этой сфере. Кроме того, соглашение предполагает создание совместных лабораторий для проведения фундаментальных научных исследований.

«Адыгея сегодня является во многом передовым регионом в области естественно-математического образования. Мы уже работаем по самым разным направлениям и заинтересованы в расширении взаимодействия. Договорились, что будем помогать развивать молодые таланты. Будем сближать проекты, которые запущены в рамках двух юбилеев: в этом году Адыгея отмечает 100-летие государственности республики, Высшая школа экономики — 30-летие образования университета», — отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

«Мы ведём последовательную работу в этом направлении. Всегда поддерживали инициативы Дауда Мамия, благодаря которому сегодня в Адыгее действует крупный математический центр. Многое сделано в рамках реализации стратегических инициатив, предложенных Президентом России Владимиром Путиным в области образования. Работа продолжается, и мы заинтересованы в дальнейшем совершенствовании этой деятельности», — отметил на встрече глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Соглашение подразумевает, что АГУ станет соорганизатором Национальной олимпиады по анализу данных DANO для школьников 9-11 классов, которую ежегодно проводит НИУ ВШЭ. Участие в олимпиаде даст дополнительные преимущества выпускникам школ при поступлении как в Высшую школу экономики, так и в Адыгейский государственный университет.

Кроме того, АГУ присоединится к другой инициативе Высшей школы экономики —проекту студенческих экспедиций «Открываем Россию заново».

В рамках пятилетнего соглашения стороны также будут организовывать совместные конференции, круглые столы, семинары, а также готовить научные публикации по итогам совместных исследований.

Планируется, что ВШЭ в будущем продолжит сотрудничать с Адыгеей в рамках создания образовательных кластеров в индустриальном парке и экокурорте «Лагонаки».