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VK открыла набор на бесплатное обучение в академию больших данных Made

VK объявила об открытии нового набора на бесплатное обучение в академию больших данных Made. За год ИТ-специалисты смогут освоить одну из трех специальностей – дата-аналитика, дата-инженера или разработчика инфраструктуры машинного обучения.

Академия больших данных Made – бесплатный образовательный проект VK, разработанный экспертами компании, индустрии и научного мира. Программа академии ориентирована на специалистов с опытом работы в сфере ИТ от года до трех лет и адаптирована к требованиям рынка. Обучение стартует в сентябре 2022 г.

Наряду с базовыми навыками слушатели академии больших данных Made получают углубленные знания по выбранному направлению: наука о данных, инженерия обучения и инженерия данных. В ходе обучения они самостоятельно разрабатывают исследовательские проекты. В программе академии более 25 дисциплин. За год обучения студенты посещают свыше 250 занятий продолжительностью три часа. Учиться можно как очно, так и дистанционно.

В академии больших данных Made ведут занятия более 50 экспертов из числа сотрудников VK и индустрии: Сергей Николенко, Радослав Нейчев, Александр Гасников, Григорий Шовкопляс, Илья Макаров, Михаил Марюфич и другие. Помимо преподавателей, в Made есть менторы: они помогают участникам программы решать возникающие вопросы и получать от программы максимум пользы.

«Специалисты по работе с большими данными востребованы в самых разных областях – от маркетинга до онлайн-игр – и их все еще не хватает на рынке. Мы хотим, чтобы возможность успешно развиваться в сфере больших данных была у как можно большего числа ИТ-профессионалов, поэтому обучение в нашей академии Made бесплатно. Программа построена в соответствии с потребностями рынка, что позволяет выпускникам быстро начать работать по новой специальности. Выпускники прошлых лет уже строят успешную карьеру в сфере данных в VK и других компаниях», – сказала Анна Степанова, директор по образовательным проектам VK.

Прием заявок на поступление в академию больших данных Made открыт на сайте и продлится до 6 августа 2022 г. Чтобы попасть в Made, нужно пройти вступительные испытания: потребуются знания высшей математики (линейной алгебры, математического анализа, теории вероятностей и математической статистики), а также умение программировать и применять базовые алгоритмы и структуры данных.

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