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Компания «Согласие» учредила дочернюю ИТ-структуру

Страховая компания «Согласие» создала новую структуру – «Согласие технологии». Дочерняя организация будет специализироваться на ИТ-блоке. Об этом CNews сообщили представители компании «Согласие».

«Компания создана для решения задач по разработке программного обеспечения и переводе в онлайн-формат страховых продуктов. Одна из стратегических целей, которые стоят перед нами в этом году, – digital-лидерство. Цифровизация бизнеса делает процессы удобнее и прозрачнее для всех сторон. Наша главная задача – предоставить клиентам удобные сервисы для покупки полисов и получения справедливого возмещения в максимально короткие сроки. Кроме того, автоматизация позволяет партнерам, продающим наши продукты, использовать современные инструменты для развития бизнеса, а сотрудникам применять лучшие технологии для эффективного выполнения задач», – сказала первый заместитель генерального директора «Согласия» Юлия Шумилова.

Генеральным директором «Согласие технологии» назначен Александр Шестаков, ранее он занимал должность директора департамента информационных технологий в «Согласии».

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