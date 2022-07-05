Объемы производства 15 резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросли более чем в два раза

Двукратный рост объемов производства показали в 2021 г. 15 компаний – резидентов особой экономической зоны «Технополис “Москва”». Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Годовые объемы производства продукции компаний – резидентов столичной особой экономической зоны за прошлый год существенно выросли. Так, у 15 резидентов в 2021 г. по сравнению с предыдущим годом объемы увеличились кратно, как минимум в два раза, и достигли суммарно 4,8 млрд руб. В их числе представители отраслей микроэлектроники и фармацевтики, производители информационно-коммуникационного оборудования и программного обеспечения», – рассказал глава департамента.

Он также отметил, что всего резиденты ОЭЗ Москвы, которых насчитывается около 90, в 2021 г. произвели высокотехнологичную продукцию почти на 29 млрд руб., и в разных объемах каждый из них увеличил свои производственные мощности и поставки продукции.

У девяти предприятий ОЭЗ Москвы годовые объемы производства выросли в два-три раза, и еще у шести они увеличились вчетверо и более раз.

«Наибольшую долю среди стремительно растущих компаний заняли резиденты кластера микроэлектроники, пять предприятий которого за год произвели продукцию на сумму более 2,8 млрд руб.», – отметил генеральный директор столичной ОЭЗ Геннадий Дегтев.

Большая часть этих компаний размещает свои производства на площадке «Печатники» особой экономической зоны столицы. Наращивать производственные мощности им помогают как удобство инфраструктуры и логистики площадок ОЭЗ Москвы, так и экономические преимущества, которыми обладают резиденты. В их числе – сниженный двухпроцентный налог на прибыль и отсутствие налогов на имущество, землю и транспорт.

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Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для российских и иностранных инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), на которых размещаются порядка 90 предприятий-резидентов ОЭЗ, составляет более 223 га. Площадь производственных корпусов – 550 тыс. кв. м.