Robbo поможет развивать образование в Таиланде

Комиссия по профессиональному образованию Таиланда и Международный фонд развития человека Focus Academy подписали меморандум о взаимопонимании. Организации планируют совместными усилиями при поддержке EdTech-производителя Robbo развивать тайское профессиональное образование в области технологий в соответствии с международными стандартами.

Проект нацелен на поддержку и развитие профессионального технического образования в Таиланде. Комиссия по профессиональному образованию Таиланда и Международный фонд развития человека Focus Academy планируют обмениваться знаниями и академическими исследованиями на тему преподавания робототехники и искусственного интеллекта, содействовать развитию учебных заведений, преподающих эти дисциплины, а также формировать кадровый резерв педагогов в сфере высоких технологий. Кроме того, меморандум предполагает подготовку школьников и студентов к международным олимпиадам и соревнованиям по программированию роботов.

Технологическую поддержку проекту окажет EdTech-компания Robbo. Международный фонд развития человека Focus Academy планирует поставлять в школы Таиланда «Роббо классы» — наборы оборудования, программного обеспечения и методических материалов собственной разработки Robbo для обучения детей программированию, робототехнике и 3D-моделированию. На продуктовой линейке «Роббо» обучается уже более 100 тыс. человек.

В Таиланде продукты Robbo представлены с 2017 г. При участии локальных партнеров компания развивает сеть робототехнических кружков «Роббо клуб» по модели франшизы, а также внедряет «Роббо классы» в школы Бангкока. Программное обеспечение и часть методических материалов Robbo переведены на тайский язык. Они полностью соответствуют международным стандартам STEM-образования.

Robbo — участник национального проекта «Международная кооперация и экспорт». АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта» оказал компании поддержку в сертификации продуктов на международном рынке, их размещении на электронных торговых площадках, в участии в международных выставках и поиске локальных партнеров. Сейчас Robbo поставляет товары в 27 стран мира, включая страны Центральной и Юго-Восточной Азии, Африки и другие.

«Поддержка проекта позволит нам ускорить экспансию на рынок Таиланда. В рамках сотрудничества с государственными организациями страны мы уже провели летний лагерь для школьников, а также региональный тур международной Scratch Олимпиады. Сейчас наши локальные партнеры ведут переговоры о систематических поставках продуктов Robbo в образовательные учреждения Таиланда», — сказала Екатерина Экало, директор по франчайзингу Robbo.

«Мы видим большой потенциал в развитии на рынке Таиланда. В последние годы в стране начала бурно расти ИТ-индустрия. Кроме того, Таиланд привлекает множество людей со всего мира, которые заинтересованы в запуске инновационных проектов. В перспективе 5-7 лет он вполне может стать одним из ключевых международных “хабов” для разработчиков в Юго-Восточной Азии. Но пока этот процесс тормозит острый дефицит ИТ-специалистов. Нужно обучать больше программистов и разработчиков передовых технологий в соответствии с потребностями быстро растущего рынка. Запущенная инициатива стимулирует этот процесс», — отметил Павел Фролов, основатель и продюсер Robbo.