«Сиссофт» и Crosstech Solutions Group стали партнерами

Российский разработчик ИТ-решений Crosstech Solutions Group и системный интегратор «Сиссофт» подписали соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества «Сиссофт» сможет расширить линейку решений в области информационной безопасности и предлагать заказчикам продукты, включенные в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили представители Crosstech Solutions Group.

Компания Crosstech Solutions Group предлагает собственные разработки, которые дополняют стандартные средства защиты на периметре новейшими решениями в области выявления угроз на уровне сотрудников, защищая крупнейших российских и международных участников рынка от финансовых и репутационных потерь. На сегодняшний день в портфеле компании несколько собственных решений, а именно CrossTech Smart Assets, Docs Security Suite, DataNova OR, DataGrain ESO, DataGrain RUMA.

«Мы рады заключить партнерское соглашение с компанией “Сиссофт” и уверены, что оно будет плодотворным для обеих сторон. Российские ИТ-решения сейчас крайне востребованы на рынке, поэтому мы активно работаем над расширением каналов продаж. “Сиссофт”, в свою очередь, обладает широким пулом заказчиков, для которых решения Crosstech Solutions Group могут быть интересны», — отметил Станислав Волков, директор по работе с партнерами Crosstech Solutions Group.

«Сегодня отечественному рынку необходимы качественные и функциональные решения российских вендоров. В рамках нашего партнерства эффективные и современные продукты Crosstech Solutions Group позволят обеспечивать защиту бизнеса заказчиков на самом высоком уровне и эффективнее проводить политику импортозамещения», – сказал Валерий Ледовской, руководитель направления защиты прикладных систем компании «Сиссофт».

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«Сиссофт» — технологический партнер, консультант, интегратор. Эксперт в реализации инфраструктурных проектов, развертывании частных и публичных облаков, внедрении программного и аппаратного обеспечения. Компания входит в топ-33 крупнейших российских ИТ-компаний CNews100 (CNews, 2021); в топ-30 крупнейших ИТ-компаний России в сфере защиты информации (CNews, 2020)

Crosstech Solutions Group – компания-разработчик отечественных ИТ-решений, обеспечивающих защиту крупнейших российских и международных участников рынка от финансовых и репутационных потерь. Продукты Crosstech Solutions Group входят в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. С 2018 г. разрабатывает собственные решения в сфере информационной безопасности.