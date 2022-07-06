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Компании группы «Альфастрахование» получили статус ИТ-компаний

Компании «Альфастрахование» и «Альфастрахование-жизнь» вошли в список ИТ-компаний Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В ЕГРЮЛ внесены сведения о дополнительном виде деятельности компаний как «организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий».

В перспективе это позволит сотрудникам с техническим образованием получить отсрочку от армии. Об этом CNews сообщили представители группы «Альфастрахование».

«“Альфастрахование” одной из первых на страховом рынке начала цифровизацию всех бизнес-процессов, запустила первое сервисное мобильное приложение, вышла на рынок онлайн-продаж и сегодня является лидером в этом сегменте. Дальнейшее технологическое развитие компаний группы и лидерство в инновациях – один из приоритетов нашего развития. Поэтому получение этого статуса – логичный шаг, который позволит нам предоставить еще больше преференций и льгот сотрудникам, обеспечивающим развитие компаний в ногу со временем», – говорит Сергей Савосин, заместитель генерального директора по финансовой и операционной деятельности «Альфастрахование».

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Группа «Альфастрахование» – частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и спектр страховых продуктов для частных лиц. Группа объединяет АО «Альфастрахование», ООО «Альфастрахование-жизнь», ООО «Альфастрахование-ОМС», ООО «Медицина альфастрахования» и входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-групп».

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