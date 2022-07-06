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Минцифры России подготовлен перечень мер по поддержке телеком-отрасли

Минцифры подготовлен перечень первоочередных мер по обеспечению бесперебойного и устойчивого функционирования телеком-отрасли. Минцифры приступило к его поэтапной реализации.

Перечень подготовлен в том числе на основе предложений отрасли. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

О каких мерах идет речь?

Приостановка на год нормы «закона Яровой» об увеличении объема хранилищ трафика.

Речь о постановлении Правительства России от 12.04.2018 № 445. Отсрочка на год (до 30 марта 2023 г.) действует в части ежегодного увеличения емкости накопления информации на 15% и приостановки обязанности операторов связи в части хранения на них видеотрафика.

Такое решение принято в связи с тем, что увеличение емкости накопления информации потребует от операторов связи дополнительных инвестиций в покупку, аренду и обслуживание оборудования.

Обеспечение возможности совместного использования операторами связи инфраструктуры сети связи в рамках межсетевого технического роуминга.

Минцифры разработало законопроект, который касается возможности совместного использования абонентами разных операторов связи одной базовой станции.

Приостановка на один год (до конца 2022 г.) требований к операторам по покрытию федеральных автомобильных дорог и малых населенных пунктов сетями LTE.

Мера поможет переориентировать складские запасы операторов связи и снизить финансовую нагрузку.

Введение механизма поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции.

Предлагается также:

Перенести плановые проверки операторов связи с 2022 г. на 2023 г.

Ввести мораторий на переносы, демонтаж объектов и сооружений связи по требованиям органов государственной и муниципальной власти.

Распространить инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) на операторов связи.

Таким образом, им могут вернуть часть налога на прибыль. Это поможет сохранить качество связи, не привлекая дополнительного финансирования.

Перечень мер поддержки может дополняться.

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