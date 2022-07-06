МТС выделит 90 млн руб. на поддержку игровых стримеров

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о запуске программы финансовой поддержки стримеров платформы WASD. Авторы контента смогут ежемесячно зарабатывать до 100 тыс. руб. в месяц, общий призовой фонд составит до 90 млн руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стримеры смогут получать от 15 до 100 тыс. руб. в месяц, проводя прямые трансляции с прохождением игр и любыми другими активностями в соответствии с правилами платформы. Главное условие — материал должен быть авторским и не включать в себя контент третьих лиц, например, фильмы.

По итогам каждого месяца пользователи, попавшие в топ-300, получат выплаты. Их размер определяется рейтингом участника по результатам его активности и зависит от количества набранных баллов. Баллы за месяц рассчитываются исходя из количества зрителей на стримах единовременно, количества платных подписок, количества стримов с просмотром более 20 минут и общего времени просмотра.

Программа WASD UP стартует 1 августа 2022 г.и продлится три месяца, ее срок может быть увеличен. Принять участие в программе может каждый желающий автор контента. Для вступления в программу необходимо зарегистрироваться на платформе WASD и вступить в партнерскую программу, подписав специальное соглашение на сайте.

Интерактивная медиаплатформа WASD.TV — стриминг-платформа для потоковых онлайн-трансляций, на базе которой МТС развивает различные решения в области гейминга, профессионального киберспорта, развлекательного контента. Сервис доступен на ПК и на устройствах с ОС Android и iOS. На WASD.TV действует партнерская программа, после вступления в которую авторы контента могут получать долю дохода с рекламы и платных подписок.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.