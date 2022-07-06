«Роббо» расширяет производство обучающих наборов для школ России

«Роббо», российский разработчик решений в сфере образовательной робототехники и франчайзер сети детских технических кружков для детей, расширяет производство EdTech-наборов для школ России. Компания, которая недавно отпраздновала свое пятнадцатилетие, ежегодно выпускает продукцию для оснащения под ключ сотен образовательных учреждений. Инвестиции «Роббо» в продуктовую линейку составили около 500 млн руб., 200 млн руб. ушло на запуск собственного производства.

«Роббо» планирует занять 65% рынка технологий для STEM-образования в России к 2027 г. По оценке компании, объем этого сегмента можно оценить примерно в 5 млрд руб. — около 20% от выручки крупнейших EdTech-компаний в стране. В ближайшее время он будет расти в среднем на 7-10% в год.

Отечественный EdTech-поставщик собирается расширять присутствие на российском рынке STEM-технологий за счет двух продуктов: франшизы детских кружков робототехники и инженерного инновационного класса для общеобразовательных школ. Это готовые комплекты оборудования, ПО и учебно-методических материалов, предназначенные для преподавания школьникам основ программирования, робототехники и 3D-моделирования.

За 15 лет инвестиции «Роббо» в развитие продуктовой линейки, открытие кружков, подготовку образовательных материалов, апробацию и внутреннюю систему мероприятий составили около 500 млн руб. Из них почти 300 млн ушло на создание учебных программ, соответствующих международным стандартам STEM-образования. Еще 200 млн руб. потребовалось на разработку оборудования и запуск собственного производства в Петербурге и Финляндии, которое ежегодно оснащает сотни образовательных учреждений в России и странах СНГ.

«Мы производим оборудование на сверхсовременных технологических линиях, которые предназначены для технического монтажа робототехнических наборов в больших объемах. Уже сейчас мы можем масштабировать производство и выпускать сотни тысяч плат ежемесячно. Так что мы полностью готовы к переключению российских школ с зарубежных STEM-технологий на отечественные разработки», — отметил Павел Фролов, основатель и продюсер «Роббо».

Вся продуктовая линейка «Роббо» построена на открытых технологиях — программно-аппаратное обеспечение компании не зависит от импорта, доступ к нему не может быть ограничен со стороны зарубежных вендоров. Оно подходит для внедрения в российских образовательных организациях даже в условиях санкций.

«В ближайшие годы отечественный ИТ-рынок ждет серьезный кадровый голод. Еще в прошлом году речь шла о нехватке от 500 тыс. до 1 млн специалистов. Важно развивать кадровый потенциал отечественного рынка, причем делать это на импортонезависимом ПО. Мы в “Роббо” первыми на российском рынке STEM-технологий перешли на открытое программное и аппаратное обеспечение. Это позволило нам быстро адаптироваться к текущей экономической ситуации и увеличить производство образовательных технологий, в которых сейчас так нуждаются отечественные школы», — сказал Павел Фролов.