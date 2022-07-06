CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Сберрешения» запустили аутсорсинг бухгалтерии для нового налогового режима АУСН

«Сберрешения» запустили комплексное обслуживание по бухгалтерскому, налоговому, кадровому учету и расчету заработной платы для индивидуальных предпринимателей и организаций, которые выберут АУСН.

1 июля в России стартовал новый налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН). Эксперимент АУСН пройдет с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2027 г. и будет доступен предпринимателям в четырех субъектах Российской Федерации (Москва, Московская область, Калужская область, Республика Татарстан). Выбрать АУСН смогут все новые индивидуальные предприниматели и организации, зарегистрированные с 1 июля 2022 г., а с 1 января 2023 г. добровольный переход смогут осуществить все остальные ИП и юридические лица. Бизнес на АУСН освобождается от страховых взносов за сотрудников, деклараций и налогового учета. В частности, отменяются 10 форм налоговой отчетности и отчетности в фонды.

Специалисты «Сберрешений» возьмут на себя ведение кадрового администрирования в полном соответствии законодательству, оформление первичной документации, и сдадут обязательные формы отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат. Помимо этого, рассчитают заработную плату, надбавки, премии, пособия и больничные выплаты сотрудникам, отправят расчетные листки.

Стоимость услуг составляет от 6,8 тыс. руб. в месяц (НДС включен).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Т1» поглощает интегратора «Сервионика» целиком

Oracle увольняет всех сотрудников подразделения в России

Group-IB расколется надвое: Бизнес в России будет отделен от международного

Депутаты отрегулировали деятельность «Яндекс.Такси» и Uber

Блок технологий «Уралсиба» стал внутренней бизнес-структурой на самоокупаемости

Переход летчиков Путина с Windows на Linux начался с падения цены на переобучение сисадмина

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Жизнь без Spotify: музыкальные сервисы, которые работают в России

Вместо духовки: лучшие мини-печи для квартиры и дачи

Показать еще

Наука

В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию

Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте
Показать еще