CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

SuperJob: почти каждый пятый программист считает, что управляет своей карьерой

В том, что они управляют своей карьерой, убеждены 6 из 10 работающих россиян. Чаще всего такого мнения придерживаются маркетологи, менеджеры по продажам и медсестры, реже всего — продавцы, охранники и операторы колл-центров. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3 тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны, в том числе и сотрудники сферы ИТ.

62% россиян считают, что они управляют своей карьерой: каждый четвертый (24%) в этом однозначно уверен, а еще 38% скорее уверены. По словам опрошенных, они сами принимают решения, где работать и учиться, как профессионально развиваться, когда уволиться и проч. Противоположной точки зрения придерживаются 38% опрошенных: 9% однозначно считают, что не могут влиять на свою карьеру, а 29% думают, что скорее всего не влияют. Свою позицию респонденты чаще всего объясняют ограниченностью карьерных возможностей в населенном пункте, возрастом, особенностями характера, а также зависимостью профессионального роста от обстоятельств.

Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто уверен, что является кузнецом своего карьерного счастья: среди молодежи до 24 лет — в общей сложности 84%, тогда как среди опрошенных старше 45 — только 58%. Те, кто зарабатывает более 80 тыс. руб. в месяц, считают, что управляют карьерой почти в полтора раза чаще россиян с доходом менее 30 тыс. руб. (72 и 49% соответственно).

Почти половина программистов (49%) склоняются к тому, что управляют сами своей карьерой, при этом 18% твердо в этом уверены. Противоположной точки зрения придерживаются 18 и 15% респондентов («скорее нет» и «однозначно нет»).

Кроме того, среди сотрудников, работающих в должности системного администратора, 19% опрошенных ответили, что однозначно сами управляют своей карьерой, а 32% скорее да, чем нет. При этом 40% опрошенных сомневаются, а 9% респондентов ответили, что не управляют своим карьерным развитием.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Т1» поглощает интегратора «Сервионика» целиком

Oracle увольняет всех сотрудников подразделения в России

Group-IB расколется надвое: Бизнес в России будет отделен от международного

Депутаты отрегулировали деятельность «Яндекс.Такси» и Uber

Блок технологий «Уралсиба» стал внутренней бизнес-структурой на самоокупаемости

Переход летчиков Путина с Windows на Linux начался с падения цены на переобучение сисадмина

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Жизнь без Spotify: музыкальные сервисы, которые работают в России

Вместо духовки: лучшие мини-печи для квартиры и дачи

Показать еще

Наука

В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию

Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте
Показать еще