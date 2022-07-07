CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес ИТ в банках
|

«Абсолют банк» запустил депозит-онлайн для корпоративных клиентов в интернет-банке

«Абсолют банк» внедрил новый сервис в интернет-банке для корпоративных клиентов – оформление депозита онлайн. Представители крупного бизнеса теперь могут открывать депозиты на индивидуальных условиях не только через персонального менеджера, но и самостоятельно – через дистанционный канал обслуживания.

Для размещения депозита клиенту необходимо указать желаемый срок, сумму и валюты депозита. После этого система автоматически рассчитает процентную ставку, под которую могут быть размещены денежные средства. В случае согласия клиент акцептует предложение, и средства с его счета в «Абсолют банке» переводятся во вклад.

Интернет-банк iBank «Абсолют банка» позволяет корпоративным клиентам дистанционно управлять финансами, в частности, осуществлять расчеты по открытым в банке счетам в рублях и иностранной валюте, заключать договоры на открытие срочных депозитов, подавать заявки на покупку-продажу иностранной валюты, передавать в банк документы, осуществлять контроль за движением денежных средств, контролировать остатки на счетах и выполнять другие операции.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России могут запретить смартфоны и ТВ Xiaomi. Вероятность высока

Российские компании выстроились в очередь, чтобы вернуть свои деньги за иностранное ПО

Борис Макевнин, «Т Плюс»: Нам удалось найти неплохие аналоги практически всех иностранных ИТ-решений

Власти ввели наказания для непослушных интернет-гигантов и тех, кто с ними сотрудничает

Касперская: Необходимо «заморозить цифровизацию» и «разделить рынок между ключевыми ИБ-игроками»

Власти упростят выход на биржу российским ИТ-компаниям

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с диагональю 14 дюймов: выбор ZOOM

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Жизнь без Spotify: музыкальные сервисы, которые работают в России

Показать еще

Наука

Молекулярная археология: крошечная кость — разгадка великой тайны эволюции человека

В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию
Показать еще