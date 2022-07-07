«Максима» предложит заказчикам отечественные ERP-решения

«Максима» объявила о выходе на рынок проектов по автоматизации финансово-хозяйственной деятельности c помощью систем управления предприятием на платформе «1С». «Максима» планирует существенно расширить существующие ИТ-компетенции за счет развития стратегических партнерств с лидирующими игроками на рынке отечественных ERP-систем и привлечения лучших профессионалов с профильной экспертизой.

Выход на рынок отечественных ERP-решений стал логичным шагом в развитии группы компаний «Максима» и соответствует стратегии расширения технологических компетенций по внедрению бизнес-приложений, в частности, в сегменте отечественных ИТ-решений по автоматизации бизнес-процессов и управления предприятием. Первым шагом в этом направлении стало приобретение доли 50,1% в капитале «ООО «Бизнес стратегия технологии» (БСТ).

«В связи с уходом ряда зарубежных вендоров ERP-систем заказчики ощущают острую потребность в российских платформах. Мы видим большой рыночный потенциал и возросший спрос на отечественные продукты для управления предприятием, которые охватывают все уровни автоматизации бизнес-процессов. Сочетая стратегию по приобретению активов и привлечение в команду лучших специалистов, мы рассчитываем сформировать лидирующую компетенцию по российским ERP-решениям. Компания БСТ обладает подтвержденным опытом реализации проектов по внедрению в ИТ-ландшафт заказчиков и сопровождению приложений на основе платформы «1С». Благодаря сделке мы рассчитываем последовательно развивать экспертизу по внедрению систем управления предприятием, закрывая потребности коммерческого и государственного сектора в ключевых отраслях рынка», – отметил Сергей Асланян, председатель совета директоров группы компаний «Максима».

Стороны планируют объединить компетенции для совместной реализации проектов, используя ресурсы БСТ и созданной в «Максиме» практики систем автоматизации процессов и управления ресурсами предприятия. В результате сделки «Максима» расширит продуктовое предложение за счет доступа к отраслевым стандартам по внедрению платформы «1С». БСТ получит доступ к пулу заказчиков «Максимы» и экспертизе по комплексной цифровизации.

«В ходе сделки мы объединяем опыт, ресурсы и компетенции двух компаний. Ранее БСТ и группа компаний «Максима» уже сотрудничали по ряду направлений и пресейлов. Мы смогли убедиться в высокой квалификации сотрудников, их понимании бизнес-процессов целевых заказчиков и знании продуктов платформы «1С». Это стало ключевыми факторами перехода нашего партнерства на следующий этап развития», – сказал Артур Латыпов, основатель компании БСТ.

В дальнейшем «Максима» планирует выход в новые отраслевые вертикали и продолжит диверсифицировать бизнес. Компетенции по автоматизации бизнес-процессов и финансово-хозяйственной деятельности дополнят карту решений «Максимы» и опыт группы в создании инфраструктурных и платформенных решений для B2B- и B2G-заказчиков.