Ozon присоединился к этическому кодексу по использованию данных

Ozon присоединился к Кодексу этики использования данных и вошел в реестр добросовестных участников рынка данных. Онлайн-платформа взяла на себя обязательства использовать лучшие практики в области обработки и передачи данных пользователей.

Кодекс этики использования данных создан Ассоциацией больших данных и Институтом развития интернета в 2019 г. Документ определяет принципы обмена данными между компаниями, трансграничную передачу данных, правила их хранения и обработки. Кодекс стал основой для саморегулирования участников рынка данных и закрепил основные принципы взаимодействия государства, бизнеса и граждан и создал базу для законодательных инициатив в области работы с данными. В рамках этического кодекса ведется Белая книги лучших практик добросовестного использования данных.

«Для крупной онлайн-площадки, объединяющей больше сотни тысяч продавцов и десятки миллионов покупателей, ответственная и профессиональная работа с персональными данными имеет особое значение, – сказал CTO Ozon Антон Степаненко. – Мы активно развиваем собственные ИТ-решения для адекватной защиты данных наших пользователей и предотвращения утечек. Теперь Ozon сможет применить опыт крупнейших цифровых платформ в России при работе с данными участников маркетплейса».

«Ozon стал одним из первых российских маркетплейсов, присоединившихся к Кодексу этики. Надеемся, разработанные компанией решения по работе с данными пополнят Белую книгу добросовестных практик и помогут в развитии Кодекса. Уверены, что опыт участников рынка больших данных станет полезным для Ozon и предоставит возможность не только обогатить собственные технологические практики, но и найти надёжных партнёров для новых проектов», – отметила президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова.

По совместной инициативе участников рынка, принявших этический кодекс, создан также Реестр добросовестных участников рынка. Присоединиться к реестру может любая компания, согласная с этическими принципами использования данных и готовая ответственно их соблюдать. На данный момент в реестр вошла 41 компания, включая «Тинькофф банк», «Ростелеком», МТС и другие.