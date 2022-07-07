«СКБ Контур» договорился с Минобром Свердловской области о сотрудничестве в области образования

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов и генеральный директор СКБ Контур Михаил Сродных подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Основа соглашения — взаимовыгодный интерес в поддержке обучающихся и педагогов общеобразовательных организаций Свердловской области. И региону, и ИТ-разработчику важно, чтобы одаренных школьников стало больше. Стороны уверены: получая поддержку внутри региона, выпускники продолжат учиться и работать на Урале. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Министр образования области Юрий Биктуганов и генеральный директор СКБ Контур Михаил Сродных обозначили несколько направлений совместной работы. Одно из основных — модернизировать технологии обучения, внедрять электронные сервисы, которые упростят взаимодействие учителя и класса.

Другая задача — находить одаренных школьников, предоставлять им возможности для творческого и интеллектуального развития. Особое внимание в соглашении уделено подготовке высокотехнологичных кадров и популяризация ИТ-специальностей в регионе. Достичь этой цели помогут круглые столы, научно-практические конференции и другие публичные мероприятия.

Юрий Биктуганов, министр образования и молодежной политики Свердловской области: «С “СКБ Контур” мы сотрудничаем не один год. Вместе поддерживаем талантливых детей, вовлекаем их в ИТ-технологии и активности в этой сфере, которые реализуются в Свердловской области. Этим соглашением мы реализуем поддержку педагогов, победителей научно-практических конференций, олимпиад. Надеемся, что мы воспитаем поколение, которое сможет поддерживать экономику страны и региона в цифровой среде».

Михаил Сродных генеральный директор «СКБ Контур»: «Наша компания развивает ИТ-образование на Урале много лет, в частности — поддерживает талантливых школьников, которые участвуют в олимпиадах по математике и информатике, и их учителей. Мы понимаем, что интерес к этим дисциплинам у ребят формируется еще в школе. Поэтому, поддерживая педагогов и учеников, мы делаем вклад в будущее ИТ-отрасли. Уверен, что совместно с Министерством образования нам удастся масштабировать эту работу. Второе направление — технологии в обучении — мы начали развивать недавно, и надеемся, что наш богатый опыт в автоматизации и создании простых и интуитивно понятных поможет и здесь».

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