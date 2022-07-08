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Российские школьники одержали победу на чемпионате мира по подводной робототехнике

Команда школьников Центра развития робототехники во Владивостоке заняла первое место в Международных соревнованиях по подводной робототехнике MATE ROV Competition. Соревнования проходили в США, российская команда принимала участие в онлайн-формате и стала абсолютным лидером в школьной категории, а также победила в номинациях «Лучшее прохождение миссии», «Лучший технический отчет» и «Лучший постер».

Россию представляла команда Robocenter: Андрей Грищенко, Мария Абрамова, Тимур Манглиев, Игорь Мурзин, Святослав Чалый, Захар Николаев, Александр Католик, Игорь Бондаренко и Тихон Ипатов. Наставники команды — Вадим Сорин и Александр Омельяненко.

MATE ROV Competition является неофициальным чемпионатом мира среди телеуправляемых подводных аппаратов. В этом году соревнования прошли в 20 раз, в финале приняла участие 61 команда из 15 стран.

Команда России готовилась к состязаниям в рамках проекта Кружкового движения НТИ «Инженерные конкурсы и соревнования по морской робототехнике». Задачи чемпионата были посвящены целям устойчивого развития ООН и включали три направления: работа с морскими возобновляемыми источниками энергии, развитие морской аквакультуры и выполнение задач в Антарктике для предотвращения изменений климата.

По результатам соревнований российская команда стала абсолютным победителем в категории «Ranger онлайн» и признана лучшей в трех номинациях: «Лучшее прохождение миссии», «Лучший технический отчет» и «Лучший постер».

Проект «Инженерные конкурсы и соревнования по морской робототехнике» реализуется Кружковым движением НТИ совместно с Морским государственным университетом имени адмирала Г. И. Невельского, Центром развития робототехники и Отраслевым центром «МАРИНЕТ» Национальной технологической инициативы. Проект направлен на подготовку нового поколения технологических лидеров, создание и внедрение в образовательный процесс комплексной системы подготовки школьников и студентов к российским и международным технологическим соревнованиям.

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