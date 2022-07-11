VK и РТУ МИРЭА запускают образовательную программу в области создания игр

VK и РТУ МИРЭА создали программу по игровой разработке для студентов бакалавриата, желающих построить карьеру в этой сфере. Лучшие выпускники получат возможность присоединиться к команде VK.

VK выступает ведущим технологическим партнёром профиля «Разработка и дизайн компьютерных игр и мультимедийных приложений», реализуемого Институтом информационных технологий РТУ МИРЭА в направлении подготовки «Программная инженерия». Для этого университет развернул уникальную для России ИТ-инфраструктуру, включающую в том числе лабораторию захвата движения (motioncapture) и лабораторию иммерсивных технологий.

Программа разработана совместно с экспертами VK и включает в себя дисциплины от практиков из индустрии: разработка серверных приложения на Java, разработка игр на Unity и геймдизайн. Учащиеся будут проходить практику с использованием технологий VK при поддержке сотрудников компании. Для студентов будут организованы лекции с участием экспертов из числа сотрудников игровых студий и площадки VK Play. Программа запускается в рамках соглашения о сотрудничестве между VK и РТУ МИРЭА, которое предполагает реализацию и других инициатив в областях высшего и дополнительного профессионального образования.

Лучшие из студентов, прошедших конкурсный отбор на профиль «Разработка и дизайн компьютерных игр и мультимедийных приложений» в 2022 г., получат также возможность дополнительного бесплатного обучения по новой образовательной программе VK и РТУ МИРЭА, запланированной к началу сентября 2022 г. Обучение будет проходить в осеннем и весеннем семестрах, продлится три месяца и будет проходить онлайн.

«Геймдев – индустрия, которая сегодня находится на пике популярности. Карьера в разработке игр – это отличная возможность превратить увлечение в прибыльную профессию. Студенты нашего совместного с РТУ МИРЭА курса получат весь необходимый набор знаний и навыков, чтобы сделать первый шаг в этом направлении. Сотрудничество с вузами – важный элемент стратегии развития образовательного направления VK. Мы хотим, чтобы как можно больше ребят получили возможность получать востребованные ИТ-профессии и двигаться к своей мечте», – сказала Анна Степанова, директор по образовательным проектам VK.

«Формирование цифровой экономики нашего государства требует от учреждений высшего образования подготовки большого количества специалистов, обладающих передовыми цифровыми компетенциями, в том числе и в игровой индустрии. РТУ МИРЭА успешно решает данную задачу в тесном взаимодействии с крупнейшими технологическими компаниями, в том числе с VK. Реализуемые на базе нашего университета совместные образовательные инициативы станут уникальной средой для концентрации и трансфера передовых цифровых компетенций между университетом, студентами и преподавателями, VK и профессионалами ИТ-индустрии», – отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.