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Инвестиционная программа ГК «Силтэк» в 2022 году превысит 110 млн рублей

«Силтэк» продолжит планомерную инвестиционную деятельность и в 2022 г. направит на расширение производственных мощностей более 110 млн руб.

С начала 2022 г. уже освоена часть запланированных средств. Направление производства ушных бирок и корпусированных RFID-меток значительно расширено: создан отдельный цех с круглосуточным режимом работы, набран и обучен персонал, установлено новое автоматизированное оборудование, что в совокупности позволило увеличить объём выпускаемой продукции до 500 тыс. единиц изделий в месяц.

Инвестиционной программой предусмотрено приобретение новой технологической оснастки для производства классических пломбировочных (сигнальных) устройств, а также пресс-форм для отлива и сборки новых экспериментальных продуктов, в том числе с RFID-компонентом. Будут существенно усилены линии маркировки готовой продукции. Эти проекты находятся на стадии реализации.

«Руководство и собственники группы компаний «Силтэк» приняли решение не поддаваться сомнениям в связи с изменившейся экономической повесткой в стране и в полном объёме запустить все запланированные инвестиционные проекты на нашей основной производственной площадке в Дмитрове, – сказала Ольга Иванова, генеральный директор ГК «Силтэк». – Всё, что мы внедряем в рамках программы в этом году, имеет большой прицел на будущее – на увеличение долей рынка в сегментах АПК, логистики, транспорта, в нефтегазовой и электроэнергетической отраслях. Кроме того, мы активно и, в какой-то степени, решительно инвестируем в развитие собственной ИТ-инфраструктуры и разработку инновационных пользовательских ИТ-решений».

Программа реализуется за счёт собственных и заёмных средств, в том числе рассматривается участие в государственных проектах поддержки бизнеса.

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