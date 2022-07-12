МТС запустила технологическую лабораторию в Новосибирске

МТС объявила об открытии в Новосибирске лаборатории инноваций MTS StartUp Hub — площадки для развития технологического предпринимательства. С ее помощью компании региона смогут развивать цифровые продукты с использованием преимуществ технологий 5G и граничных вычислений (edge computing), получать экспертную и грантовую поддержку от МТС и масштабировать решения.

Стать резидентами MTS StartUp Hub в Новосибирске могут компании B2B- и B2C-сегментов из сферы облачных технологий, IoT, виртуальной и дополненной реальности, финтеха, медиа, ритейла, развлечений, умного дома на стадии готового продукта или MVP. Самые успешные команды получат грант до полумиллиона рублей для доработки решений и смогут масштабировать их на региональном и федеральном уровне.

Лаборатория инноваций расположена на территории Академпарка и состоит из коворкинга и технологической зоны, обеспеченной сетью 5G и оборудованием для доработки и пилотирования цифровых продуктов, в том числе 5G-модулями для встраивания в устройства, роутеры и смартфоны.

«За время активной работы MTS StartUp Hub мы накопили значительный опыт работы с инновациями, который регионы могут использовать для развития технологического предпринимательства и поиска точек роста. Открытие лаборатории в Новосибирске позволит стартапам получить доступ к технологиям, оборудованию и экспертизе МТС, не покидая пределы региона. Проект также даст возможность масштабировать бизнес и создавать сервисы, которые улучшают повседневную жизнь людей и ускоряют цифровую трансформацию крупных предприятий», — сказал директор МТС по инновациям и инвестициям Дмитрий Курин.

В лаборатории инноваций развернута сеть 5G NSA, включающая в себя вынесенный фрагмент 5G Core, сети радиодоступа 5G RAN и фрагмент транспортной сети емкостью 10 Гбит/с. Вынесенный узел ядра сети реализует виртуальные сетевые функции, аналогичные тем, что используются на сетях операторов связи.