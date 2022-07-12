«Тинькофф бизнес» запустил прием платежей по QR-коду в мобильном приложении

«Тинькофф бизнес» запустил новый способ оплаты в торговых точках через Систему быстрых платежей — с помощью QR-кода в мобильном приложении.

Подключение сервиса приема платежей по QR-коду превратит мобильный телефон продавца в платежный терминал. Благодаря этому компании и предприниматели смогут получать оплату, даже когда у покупателя нет с собой банковских карт и наличных.

Преимущества приема платежей через СБП в приложении «Тинькофф бизнеса»: продавец может подключить этот способ оплаты за считанные секунды, имея под рукой только мобильный телефон; приложение «Тинькофф бизнеса» формирует динамический QR-код для каждой покупки — покупателям не нужно вводить сумму платежа вручную; приложение позволяет подключить к СБП сразу несколько торговых точек с разными адресами и видами деятельности. Благодаря этому можно уменьшить количество используемых терминалов и проводить операции по разным MCC-кодам; средства на расчетный счет поступают моментально, и их тут же можно пустить в оборот; через приложение «Тинькофф бизнеса» можно оформить моментальный возврат покупки; благодаря СБП обслуживание платежей обходится дешевле комиссии по торговому эквайрингу. Комиссии за прием оплаты через СБП для товаров повседневного спроса, лекарств и транспорта составляют до 0,4%, для всего остального – до 0,7%; до конца 2022 г. для всех клиентов «Тинькофф бизнеса», которые входят в реестр малых и средних предприятий, прием платежей через СБП бесплатен. Все комиссии полностью компенсируются за счет субсидий от государства. Предпринимателям не нужно подавать никаких заявлений – «Тинькофф бизнес» автоматически зачислит компенсации на счет.

Подключить оплату по QR-коду в приложении «Тинькофф бизнеса» можно в несколько кликов на платформах iOS и Android (на главной странице приложения «Открыть новый продукт» → «Прием платежей» → «По QR-коду» → «К подключению» → ввести вид деятельности бизнеса).

Принять оплату можно в разделе «Сервисы» → «Прием платежей» (нужно выбрать адрес или подключить новую точку, ввести сумму платежа – QR-код будет создан автоматически).

Покупателю необходимо отсканировать QR-код камерой смартфона или с помощью приложения любого банка, который проводит платежи через СБП, и подтвердить оплату.

Федор Бухаров, директор «Тинькофф бизнеса», сказал: «Использование приложения «Тинькофф бизнеса» вместо платежного терминала расширит возможности торговых точек по приему платежей и позволит сэкономить на расходах по приобретению и обслуживанию POS-устройств. Уже сейчас наша технология чрезвычайно полезна небольшим розничным продавцам, индивидуальным предпринимателям, которые могут использовать смартфоны в качестве переносных платежных устройств. А в скором времени мы добавим возможность управления операциями для кассиров из разных магазинов внутри одной сети. Это решение сможет применить и крупный бизнес, оно позволит сократить количество терминалов, а со временем отказаться от них вовсе».