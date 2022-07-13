Генеральным директором ассоциации «Финтех» назначен Максим Григорьев

Общее собрание членов ассоциации «Финтех» (АФТ) приняло решение назначить Максима Григорьева генеральным директором АФТ. Под его руководством планируется осуществить переформатирование АФТ с учетом новых задач и направлений финтеха и дальнейшей цифровизации финансовых продуктов и сервисов. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

«Сегодня финансовый рынок страны проходит этап трансформации, сталкиваясь с серьезными вызовами. В этих условиях участники рынка испытывают потребность в современных, в первую очередь российских, ИТ-продуктах, основанных в том числе на инновационных технологиях. В связи с этим мы приняли решение провести перезагрузку АФТ. На площадке Ассоциации будет создан репозиторий российских, а также независимых решений для финансового сектора и технологическая песочница, где разработчики смогут пилотировать новые цифровые и ИТ-продукты. Кроме этого, Ассоциация будет работать над развитием технологий открытых финансов и данных, распределенных реестров, цифровых финансовых активов, а также других инноваций, позволяющих устранять барьеры для создания современных цифровых продуктов и сервисов, – отметила председатель Наблюдательного совета АФТ, первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. – Максим Григорьев – опытный профессионал, обладающий широким спектром компетенций в области цифровых и финансовых технологий, и мы уверены, что он справится с амбициозными задачами, поставленными перед ассоциацией».

«Я признателен участникам ассоциации “Финтех” за оказанное доверие. Российский финансовый сектор обладает высоким уровнем конкурентоспособности и значительным технологическим потенциалом. Наша работа будет направлена на координацию и консолидацию усилий разработчиков и компаний финансового сектора по развитию технологий. Это позволит развивать технологические решения, ориентируясь на реальные потребности, сделать технологии более доступными. Также, мы планируем предлагать и пилотировать с участниками финансового рынка и другими игроками, например, маркетплейсами, новые цифровые клиентские пути и продукты, в которых удобным для людей образом комбинируются финансовые и нефинансовые сервисы. До конца года мы представим Общему собранию членов АФТ обновленную дорожную карту реализации приоритетных направлений деятельности ассоциации, которая будет направлена на поддержку и развитие технологий финансового рынка, цифровых продуктов и сервисов», – отметил Максим Григорьев.

АФТ также продолжит активную работу по текущим направлениям, среди которых «Удаленная идентификация и менеджмент цифровой идентичности», «Развитие технологии распределенного реестра», «Развитие Открытых API», «Облачные сервисы».

***

Ассоциация АФТ учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников финансового рынка. Это межотраслевая площадка для взаимодействия банков, страховых и ИТ-компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, телеком-операторов, финтехов и регулятора. При участии АФТ разрабатываются и внедряются сервисы на основе технологии распределенного реестра, развивается розничное платежное пространство, реализуется проект «Развитие Открытых API» в финансовой сфере и др.

В состав АФТ входят: Банк России, Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк», Газпромбанк, Национальная система платежных карт, «Киви банк», «Ак барс банк», «Тинькофф банк», Райффайзенбанк, Россельхозбанк, ДОМ.РФ, Московская биржа; ассоциированные члены: Совкомбанк, ПСБ, РНКО «Платежный центр», МТС, «Ростелеком», «Мегафон», Росбанк, «Почта банк», «Абсолют банк», «Альфастрахование», «Страховой дом ВСК», «Капитал лайф», «Московский кредитный банк», «Кредит Европа банк (Россия)», банк «Русский стандарт», банк «Синара», «Ozon банк», «Яндекс»