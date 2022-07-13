CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Вакансия разработчика PHP в Санкт-Петербурге возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых предложений июля по версии Superjob

Сервис Superjob проанализировал 107 тыс. вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения июля 2022 г. В топ вошли вакансии руководителей высшего и среднего звена, врачей, инженеров, программистов, а также менеджеров сферы продаж. Верхнюю строчку рейтинга занял Senior PHP developer в Санкт-Петербурге, которому готовы платить от 450 тыс. руб.

Направление PHP стало самым дорогим и в Москве, но вакансия немного уступила питерской позиции по уровню зарплаты – в столице TechLead PHP может претендовать на 350 тыс. руб. в месяц, так же, как и Senior Java-разработчик.

В июне 2022 г. Superjob проанализировал предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Программист PHP» и выяснил, что в среднем PHP-разработчики зарабатывают в Москве 250 тыс. руб. в месяц и 210 тыс. руб. – в Санкт-Петербурге.

В Казани лидирует вакансия Frontend-разработчика с зарплатой от 175 до 200 тыс. руб. в месяц, в Уфе – Full-stack-разработчика (.Net C#/React) с зарплатой от 150 тыс., в Екатеринбурге – эксперта по технологическим вопросам «» с зарплатой от 200 тыс. руб. «»-специалистов высоко оценили также в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Перми: работодатели готовы платить разработчикам от 120 до 180 тыс. руб. в месяц.

Индекс рынка труда по итогам июня составлял 0,99 пункта: рекрутинговая активность практически соответствует средней активности компаний в сфере найма персонала в аналогичные периоды 2017—2019 гг. За месяц индекс рынка труда вырос на 0,02 пункта. Наиболее значительную динамику спроса за месяц показали службы курьерской доставки (+46% к общему числу вакансий по России). Число ИТ-вакансий выросло на 11%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Red Hat отправила на понижение человека, «без которого бы не было Red Hat»

Власти хотят взыскать полмиллиарда с «Элвиса», разработчика процессоров «Скиф»

В России найдена замена дезертировавшему финскому разработчику морских навигационных систем

Кто из чиновников Минцифры заработал больше 100 миллионов и собрал пять автомобилей Porsche

Созданный россиянами разработчик мобильных игр покинул Россию и увез сотрудников

В Севастополе появится информсистема на Linux и PostgreSQL для слежки за автомобилями и кораблями

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор Starwind SW-LED55UB401: бюджетный 4K-телевизор на Яндекс ТВ

Смартфоны TECNO Mobile: премиальные среди бюджетных

Лучшие настольные плиты для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Тираннозавр на стероидах: в египетской пустыне найден еще один доисторический хищник

Электронная татуировка для измерения давления — самый точный прибор, спасающий жизни

Молекулярная археология: крошечная кость — разгадка великой тайны эволюции человека
Показать еще