Вакансия разработчика PHP в Санкт-Петербурге возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых предложений июля по версии Superjob

Сервис Superjob проанализировал 107 тыс. вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения июля 2022 г. В топ вошли вакансии руководителей высшего и среднего звена, врачей, инженеров, программистов, а также менеджеров сферы продаж. Верхнюю строчку рейтинга занял Senior PHP developer в Санкт-Петербурге, которому готовы платить от 450 тыс. руб.

Направление PHP стало самым дорогим и в Москве, но вакансия немного уступила питерской позиции по уровню зарплаты – в столице TechLead PHP может претендовать на 350 тыс. руб. в месяц, так же, как и Senior Java-разработчик.

В июне 2022 г. Superjob проанализировал предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Программист PHP» и выяснил, что в среднем PHP-разработчики зарабатывают в Москве 250 тыс. руб. в месяц и 210 тыс. руб. – в Санкт-Петербурге.

В Казани лидирует вакансия Frontend-разработчика с зарплатой от 175 до 200 тыс. руб. в месяц, в Уфе – Full-stack-разработчика (.Net C#/React) с зарплатой от 150 тыс., в Екатеринбурге – эксперта по технологическим вопросам «1С» с зарплатой от 200 тыс. руб. «1С»-специалистов высоко оценили также в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Перми: работодатели готовы платить разработчикам от 120 до 180 тыс. руб. в месяц.

Индекс рынка труда по итогам июня составлял 0,99 пункта: рекрутинговая активность практически соответствует средней активности компаний в сфере найма персонала в аналогичные периоды 2017—2019 гг. За месяц индекс рынка труда вырос на 0,02 пункта. Наиболее значительную динамику спроса за месяц показали службы курьерской доставки (+46% к общему числу вакансий по России). Число ИТ-вакансий выросло на 11%.