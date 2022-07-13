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Высшая школа экономики и «Сбер» подписали соглашение о сотрудничестве

НИУ «Высшая школа экономики» и «Сбер» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор ВШЭ Никита Анисимов. Соглашение направлено на реализацию совместных проектов образовательного, научного, профориентационного, просветительского и информационного характера.

Стороны намерены сотрудничать в сферах развития научно-исследовательской деятельности, материально-технической инфраструктуры и персонализированной модели обучения.

Планируется создание и развитие информационно-событийных площадок по профориентации и вовлечению студентов ВШЭ в передовые направления развития бизнеса, науки и техники, создание базовой кафедры в передовых областях цифровых и финансовых наук, совместная реализация акселерационных программ по развитию молодёжного технологического предпринимательства.

Предполагается совместная работа в проведении фундаментальных и прикладных научных исследований, исследований в области человеческого капитала и искусственного интеллекта, а также в подготовке информационно-аналитических материалов в области технических, естественных, социальных, медицинских и гуманитарных наук, в том числе с использованием систем обработки и визуализации больших данных. Кроме того, планируется создание и развитие новых образовательных технологий и инновационных цифровых моделей образования.

Никита Анисимов, ректор Высшей школы экономики, сказал: «Со «Сбером» нас связывают давние партнерские отношения. Мы успешно реализуем образовательную программу по финансовым технологиям и анализу данных. Вместе будем развивать партнерство в рамках цифровых образовательных продуктов».

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, отметил: «В 2022 г. мы создаем базовую кафедру «Сбера» на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики, которая будет агрегировать существующие проекты исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта и формировать образовательный контент, доступный для студентов ВШЭ и других вузов-партнеров. И «Сбер» заинтересован в расширении сотрудничества – в рамках подписанного соглашения мы будем развивать существующие проекты и создавать новые, например, в сфере устойчивого развития».

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