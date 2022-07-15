ЦРПТ открыл доступ к данным из системы маркировки

Для поддержки бизнеса в сложившейся экономической ситуации «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) принял решение об открытии данных системы маркировки «Честный знак» для производителей в июле 2022 г. В личных кабинетах производителей молочной и табачной продукции, духов, шин, фотоаппаратов, обуви и товаров легкой промышленности появится информация о статусе товаров, операциях с ними, точках продаж и средних ценах по регионам.

Заместитель генерального директора «Центра развития перспективных технологий» Сергей Холкин отметил, что информация из «Честного знака» при правильном использовании может существенно увеличить обороты и выручку бизнеса.

«ЦРПТ начал предоставлять данные производителям о текущем статусе их товаров, операциях с ними, точках продаж и средних ценах. Мы уверены, что эта информация сделает для бизнеса цепочки продаж прозрачными, позволит оперативно отслеживать розничные цены и наладить контроль продаж в регионах по каждому виду товара, а также рассчитывать скорость оборота товаров. Мы надеемся, что отечественные производители, опираясь на данные системы маркировки, смогут существенно повысить эффективность бизнеса и укрепить свои позиции на рынке, что особенно важно в сегодняшних условиях», – сказал Сергей Холкин.