В «Авито» негативно оценили поправки к закону «О рекламе»

Представители «Авито» прокомментировали поправки к федеральному закону «О рекламе», которые сегодня, 15 июля 2022 г., в первом чтении рассмотрит Государственная Дума. Компания назвала инициативу «непродуманной» и «радикальной».

Поправки регламентируют создание в России единого оператора цифровой наружной рекламы, в управление которого на 30 лет планируют передавать все цифровые рекламоносители в стране. Согласно тексту пояснительной записки, проект разработан «в целях обеспечения равных условий распространения цифровой рекламы, нивелирования последствий ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств и их объединений и защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с рисками распространения недостоверной информации и информации, содержащей признаки нарушения законодательства Российской Федерации, утраты государством оперативного контроля за размещением информации, угрожающей интересам национальной безопасности, а также разжигающей межнациональную рознь, оскорбляющей граждан по национальному, профессиональному или религиозному признаку, в том числе в результате кибератак и (или) хулиганских действий».

«Создание больших компаний – лидеров индустрии занимает годы, это долгий кропотливый труд. Устойчивые ИТ-бизнесы, действующие как ответственные работодатели и крупнейшие налогоплательщики, становятся важным фактором для развития экономики страны и роста благосостояния россиян. Непродуманные инициативы, подобные законопроекту о едином операторе досок объявления, могут в одночасье привести к разрушению целой интернет-отрасли. Совершенно непонятно, какова необходимость в таком поспешном и радикальном регулировании индустрии, когда перед ней стоят задачи сохранения рабочих мест, развития сервисов для населения и удержания ИТ-талантов. Конечно, это вызывает недоумение и разочарование у всех участников отрасли, которые помогали и помогают развивать экономику России», – заявил представитель «Авито».