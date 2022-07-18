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Резиденты ОЭЗ «Технополис “Москва”» шестикратно увеличили объем инвестиций в производство

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» за первые три месяца 2022 г. вложили в развитие своих производств почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В I квартале 2022 г. резиденты ОЭЗ инвестировали в развитие своих производств более 11,2 млрд руб. – это почти в шесть раз больше, чем в I квартале 2021 г., когда инвестиции составили 1,9 млрд руб., и в аналогичном периоде 2020 г., тогда было вложено 2 млрд руб. Суммарный объем инвестиций резидентов за время их работы на площадках особой экономической зоны при этом превысил 75 млрд руб.», – сказал Владимир Ефимов.

Он добавил, что по итогам I квартала каждый третий рубль, вложенный в обрабатывающие производства столицы, пришелся на резидентов ОЭЗ.

В особой экономической зоне Москвы насчитывается 90 высокотехнологичных компаний, обладающих статусом резидента и правом на соответствующие налоговые и таможенные преференции. Они производят современную электронику, медицинское и телекоммуникационное оборудование, создают новые материалы, предлагают энергоэффективные решения и собственное программное обеспечение.

«Большую часть в квартальном объеме инвестиций столичной ОЭЗ обеспечили резиденты, занятые развитием электронной промышленности. Эти 32 предприятия в начале 2022 г. вложили 8,5 млрд руб., в то время как в I квартале 2021 г. – около 300 млн руб.», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Именно в ОЭЗ Москвы сосредоточены ведущие отечественные микроэлектронные предприятия, что открывает широкие возможности промышленной кооперации для новых резидентов, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев.

«Рост объема вложений со стороны резидентов объясняется инфраструктурными и логистическими преимуществами площадок столичной ОЭЗ. Инвесторов привлекают те возможности для развития, которые регулярно подтверждают ее компании – ведущие предприятия электроники и других высокотехнологичных отраслей. Так, только за прошлый год 15 резидентов показали более чем двукратный рост объемов производства», – сказал Геннадий Дёгтев.

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