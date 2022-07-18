Softline Digital и Arenadata объявляют о партнерстве

Глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации Softline и разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata объявляют о начале сотрудничества. Компании объединят усилия, чтобы укрепить лидерские позиции на рынке Big Data. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Arenadata создает программные продукты на базе технологий с открытым исходным кодом, интегрированные в единую платформу Arenadata EDP. Платформа предназначена для организаций, проводящих цифровизацию процессов с применением больших данных. Arenadata обеспечивает безопасность и круглосуточную поддержку своего стека продуктов во всех часовых поясах.

Softline Digital помогает компаниям реализовывать проекты в области цифровой трансформации бизнеса с применением современных технологий, в том числе с помощью Big Data. Softline закрепилась как на российских рынках, так и зарубежных (в странах Азии, Латинской Америки, Европы и Африки), вследствие этого сотрудничество поможет компании Arenadata расширить зону представленности продукта, в том числе в зарубежных регионах.

Благодаря партнерству с Arenadata, Softline начнет работу с большими данными на отечественной платформе. Это поможет клиентам получить доступ к качественным и проверенным временем российским продуктам для сбора, хранения и обработки данных.

Компании уже согласовали план совместного развития в различных отраслях и регионах. Партнерство предусматривает образовательные мероприятия и знакомство клиентов с продуктом.

«Сотрудничество с Softline открывает нам большие возможности с точки зрения географической и отраслевой представленности наших продуктов на новых рынках. Команда Softline обладает уникальными компетенциями в части внедрения и реализации сложнейших проектов, поэтому мы видим колоссальные перспективы этого партнерства и нацелены на совместное развитие», – отметил Антон Мартынов, директор по работе с партнерами Arenadata.

«Мы уверены, что сотрудничество с Arenadata, лидером российского рынка в части работы с Big Data, поможет нашим заказчикам удовлетворить все запросы и сделать работу с данными проще и быстрее. Для Softline это возможность дополнять и развивать долгосрочные проекты, подразумевающие глубокое погружение в задачи заказчика (от поставки ПО до внедрения и сервисной поддержки). Масштабные проекты, реализация которых может усилиться с помощью продукта вендора, помогают выстраивать продуктивные и долгосрочные отношения с клиентами. Совместно с Arenadata мы сможем преумножить потенциал друг друга, достигнув эффекта синергии», – сказала Юлия Пчелинцева, директор по развитию бизнеса Softline Digital.

***

Arenadata — российский разработчик платформы данных корпоративного уровня на базе технологий с открытым кодом Arenadata EDP. Компоненты платформы замещают многие СУБД мировых производителей, а также legacy-решения в современной ИТ-инфраструктуре. Arenadata специализируется на разработке продуктов на базе Open Source для построения корпоративных хранилищ, фабрик и озер данных в крупных организациях. Решения компании используются в таких сферах, как ретейл, нефтегазовая отрасль, государственный сектор, телекоммуникации, банковский сектор и др.

Softline — глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2021 финансовом году ее оборот достиг $2,2 млрд. В октябре 2021 г. компания провела первичное размещение своих ценных бумаг на Лондонской бирже.