CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Документооборот
|

Бесплатный гайд «Легитимный перевод кадров в электронный формат»

Компания ELMA подготовила бесплатный подробный гайд о нюансах законодательства, регламентирующего КЭДО для гладкого перевода кадровых процессов в электронный формат.

На сегодняшний день, согласно изменениям ТК РФ, внесенным ФЗ-377, любая компания может перейти на кадровое делопроизводство без дублирования документов на бумаге. В связи с этим вопрос грамотного и легитимного перевода кадров в электронный вид актуален как никогда.

cnews_600h400.png

Из гайда вы узнаете:

  • О преимуществах электронного взаимодействия;
  • Как легитимно организовать КЭДО в организации;
  • О нюансах законодательства.

Скачивайте гайд и легко переводите кадры в электронный вид.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МВД за миллиард ищет серверы по 5,5 млн руб. за штуку

Киргизия и Кот-Д’Ивуар признаны безопасными странами для обработки персональных данных россиян

Произошла крупнейшая в истории DDoS-атака. Следы ведут в экс-республику СССР

Apple тайно завозит в Россию тысячи гаджетов, несмотря на санкции

Поисковики Рунета обязали сообщать что «Википедия» вне закона

Уход HP из России не позволил хозяевам «Аквариуса» поставить «железо» для ФНС по 700-миллионному контракту

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие квадрокоптеры с камерой и массой до 150 г: летаем без постановки на учет

Лучшие мойки высокого давления до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Что лучше — ГЛОНАСС или GPS: главные различия систем навигации

Показать еще

Наука

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход

Оптически активные полимеры — шаг к дисплеям нового поколения

Тираннозавр на стероидах: в египетской пустыне найден еще один доисторический хищник
Показать еще