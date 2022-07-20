Группа компаний «Импульс телеком» подвела итоги своего финансового 2021 года

Группа компаний «Импульс телеком» подвела итоги своего финансового 2021 года. Положительную динамику по финансовому году продемонстрировали ключевые направления бизнеса компании: реализация ноутбуков и планшетов выросла в 1,5 раза, компьютерной периферии – в 1,5 раза, расходных материалов – в 1,5 раза, печатной техники – в два раза, брендовых ПК – в два раза, программного обеспечения – в четыре раза. Всего в течение года компания реализовала более 2000 проектов – от поставки оборудования до внедрения решений различной сложности для повышения эффективности бизнеса своих клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Импульс телеком».

В 2021 г. «Импульс телеком» продолжила сотрудничество со своими постоянными партнерами – ведущими производителями ИТ-рынка. При этом в портфеле компании появились новые поставщики и направления.

Специалистами «Импульс телеком» в 2021 г. реализованы несколько крупных проектов, имеющих большую значимость в социальном и экономическом плане, а также позволяющих отечественному бизнесу повысить управляемость и снизить издержки при решении актуальных задач.

В 2021 г. «Импульс телеком» приняла участие в строительстве центра обработки данных «Гарантия-1» в Коломне. ЦОД возводился в рамках программы «Безопасный регион» с целью развертывания аппаратно-программного комплекса, включающего техническое оборудование на улицах города для мониторинга безопасности и экологического контроля. Центр отвечает самым высоким стандартам хранения и обработки цифровой информации. Стандарт надежности ЦОДа Tier III гарантирует устойчивость к отказам в работе более 99,98%.

В июне 2021 г. сеть универсальных спортивно-оздоровительных комплексов премиум-класса X-Fit открыла в Москве первый инновационный фитнес-клуб формата «без персонала» X-Fit Point. Для того чтобы обеспечить бесперебойную работу клуба, «Импульс телеком» использовала базовую серверную инфраструктуру, которая обладает всем необходимым функционалом и предоставляет возможности масштабирования и внедрения новых решений и технологий без капитальных затрат. Сотрудничество продолжается: «Импульс телеком» осуществляет поддержку по подписке поставленного ПО, в планах – тиражирование решения на другие точки X-Fit Point.

Рост производства ПК и серверов под собственной торговой маркой Im’PC составил 20%. При этом производство серверов увеличилось более чем в два раза. Одним из основных факторов такого роста стала выбранная год назад стратегия, учитывающая в себе как персонализированный подход в работе с клиентами, так и контроль качества в производстве каждой единицы продукции.

В 2021 г. продолжает активное развитие собственное производство SFP-модулей MlaxLink. Функции и возможности SFP-модулей MlaxLink подходят для решения широкого круга задач телекоммуникационной отрасли и поэтому высоко ценятся клиентами. Наращивание мощностей производства и расширение модельного ряда позволяют предлагать клиентам лучшие цены на поставку оборудования, надежные решения для организации бесперебойной системы связи, внедрение комплексных решений по передаче данных на объектах клиентов. И, как результат, рост выручки по продаже SFP-модулей MlaxLink в 2021 году составил 37%.

Стартовавший в середине 2021г. проект по ИТ аутсорсингу, в основе которого услуги по выполнению всех работ по техническому обслуживанию и сопровождению ИТ инфраструктуры офиса клиентов компании, уже принес результаты. Клиенты, первыми воспользовавшиеся этой новой услугой компании, получили ряд преференций, и одна из них – надежный партнер, который готов прийти на помощь, устранить неполадки и обеспечить стабильность работы ИТ инфраструктуры.

После ухода из России большинства ключевых «железных» и софтовых вендоров, «Импульс телеком», как и все коллеги по ИТ цеху, переориентировалась на взаимодействие с более надежными партнерами и, прежде всего, на продукцию российских ИТ-компаний. Необходимо было в кратчайшие сроки предложить клиентам обновленный модельный ряд с широким спектром замещающих решений. Сегодня в портфеле компании есть все необходимое оборудование для реализации задач своих клиентов различной сложности, и он продолжает обновляться.

«Для компании 2021 финансовый год стал периодом вызовов и смелых решений», – сказал учредитель «Импульс телеком» Илья Мамлеев. – Только благодаря эффективному планированию и гибкому подходу к решению нестандартных задач мы смогли сохранить темп и уровень качества взаимодействия с клиентами, а также нарастить экспертизу в направлениях, которые помогут быстро адаптироваться в новых условиях импортозамещения нашим клиентам. Несмотря на некоторую неопределенность начала года, сегодня мы уверены в устойчивом росте в 2022 г. Мы будем продолжать наращивать свою экспертизу, ориентируясь на запросы наших клиентов, и развивать свой бизнес соответственно вызовам современных реалий».

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Группа компаний «Импульс телеком» более 10 лет представляет комплексные решения по созданию, модернизации, оптимизации и автоматизации технологических и бизнес процессов.