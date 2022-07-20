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Москва и «Сколково» создали центр управления городской аэромобильностью

Московский инновационный кластер (МИК) и фонд «Сколково» создали центр управления городской аэромобильностью (ЦУГАМ). Он станет оператором зоны для тестирования беспилотных авиационных систем, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Беспилотные авиасистемы остаются одной из самых перспективных технологий для мегаполисов. Их можно использовать в разных сферах, вплоть до перевозки грузов и пассажиров. Создание и тестирование средств городской аэромобильности помогут Москве занять лидирующие позиции в этом сегменте», — отметила Наталья Сергунина.

Центр займется отбором участников, допуском пилотов и летательных аппаратов, обеспечением безопасности, а также контролем за техническим состоянием оборудования и квалификацией персонала.

Зона тестирования площадью 400 гектаров расположена в центре «Сколково». Полеты беспилотных воздушных судов будут возможны на высоте до 100 метров.

«Новый центр возьмет на себя все функции по обеспечению полетов на территории инновационного центра “Сколково”, в том числе в части взаимодействия с органами авиационной безопасности. Как раз сейчас вместе с коллегами из Министерства экономического развития России мы занимаемся согласованием с различными ведомствами всех юридических нюансов запуска экспериментального правового режима», — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Чтобы предложить свои продукты и решения для тестирования в беспилотной зоне «Сколково» или стать компанией — участником проекта, нужно подать заявку на цифровой платформе Московского инновационного кластера i.moscow.

«Проект реализуется в рамках концепции интеграции беспилотных судов в единое воздушное пространство РФ, подготовленной Министерством транспорта и утвержденной премьер-министром в 2021 г. В документе указан ряд технологических и регуляторных барьеров, препятствующих развитию рынка сервисов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Помочь их преодолеть должны экспериментальные зоны. В “Сколково” мы планируем отработать реальные бизнес-кейсы, связанные с доставкой, мониторингом инфраструктурных объектов, системами городской мобильности, и выработать технологические решения для обеспечения безопасности использования дронов в городском воздушном пространстве», — отметил председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

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