МТС приобрела Webinar – экосистему сервисов видеокоммуникаций для бизнеса

МТС объявила о закрытии сделки по приобретению контрольного пакета акций группы компаний Webinar (бренды Webinar Meetings, Webinar.ru, We.Study, Comdi), российского разработчика решений для видеовстреч, вебинаров и онлайн-мероприятий.

Webinar основана в 2008 г. и представляет российский рынок решений видеоконференцсвязи (ВКС) и корпоративных видеосервисов. За последние 12 месяцев продуктами Webinar воспользовались более 22 млн пользователей, за всё время клиентами стали более 10 тыс. организаций. Сервисы Webinar зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России.

«Приобретение безусловного российского лидера в сегменте видеокоммуникаций Webinar не только дополнит экосистему В2В-сервисов МТС, но и даст нам возможность создать свой аналог российского Zoom – единое универсальное приложение для видеозвонков и конференций, а в будущем для наших В2В-клиентов – интегрированные с ВКС коммуникационные сервисы за счет синергии с решениями Telecom API и искусственного интеллекта», — отметила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

«Рынок видеоконференцсвязи в России растет опережающими темпами, драйвером этого процесса стал переход компаний на удаленную работу в пандемию и идущий полным ходом процесс импортозамещения. Иностранные компании уходят с российского рынка, на их место должны прийти качественные решения отечественных компаний. А Webinar уже сегодня предлагает сервисы, способные успешно заменить решения западных провайдеров», — сказала Инесса Галактионова.

Webinar будет функционировать как отдельная структура в группе МТС и продолжит управляться текущей командой. Сделка получила все корпоративные одобрения и разрешение ФАС.

Webinar предлагает продукты в облачном или коробочном решении: Webinar Meetings — сервис для онлайн-встреч и совещаний; Webinar — платформа для проведения вебинаров и онлайн-мероприятий; We.Study — платформа для организации смешанного обучения сотрудников, клиентов, партнеров и студентов. Также в состав Webinar входит подразделение Comdi, обеспечивающее проведение крупных виртуальных и гибридных мероприятий на собственной стриминговой платформе. Webinar является резидентом центра «Сколково».