МТС удвоит штат ИТ-специалистов до конца 2022 года

МТС планирует привлечь более 5 тыс. ИТ-специалистов в технологические стеки компании до конца 2022 г. На увеличение фонда оплаты труда, обучение и создание комфортной среды в офисе «МТС диджитал» выделен бюджет более 3 млрд руб.

В рамках программы по расширению штата ИТ-специалистов «МТС диджитал» проводит дополнительный набор разработчиков различного стека технологий — Java, .Net, JS, Python, Golang, мобильная разработка. Также востребованы DevOps-инженеры, аналитики, специалисты по Data Science и руководители команд. Вакансии открыты в командах, развивающих цифровые сервисы на основе Big Data, AI, облачной инфраструктуры и в других продуктовых подразделениях. Укрепление команды разработчиков позволит компании «МТС диджитал» быстрее развивать экосистемные продукты как Kion, «МТС маркетолог», MTS Cloud, а также запускать новые направления технологических продуктов.

Важной HR-разработкой в рамках проекта по развитию ИТ-команды являются образовательные программы для повышения профессионального уровня сотрудников компании. В «МТС диджитал» сформирована система треков развития между грейдами (уровнями). Каждому из треков соответствует определенный набор образовательных курсов, который позволяет специалистам и руководителям отслеживать профессиональный путь каждого сотрудника. Также благодаря внедренной системе специалист может планировать не только вертикальный рост, но и менять проекты, hard и soft направления.

Инвестиции на развитие команды «МТС диджитал» также направит на расширение социального пакета для работников компании. Так, к сегодняшним привилегиям в виде компенсации фитнеса, спортивного зала, корпоративного психолога, массажиста, ДМС с первого рабочего дня и образовательных треков добавилась регулярная закупка полезного и здорового питания, сезонных фруктов и овощей — бесплатно для сотрудников компании.

«В этом году мы вышли на найм нескольких сотен разработчиков в месяц, что для нас является рекордным значением. До конца 2022 г. мы планируем расширить команду до более чем 10 тыс. ИТ-специалистов. Благодаря ряду изменений в системе мотивации и формированию новых амбициозных целей технологической трансформации мы добились минимального оттока работников за все этапы развития компании. Наша команда использует все возникшие возможности для расширения своего присутствия на технологической арене и реализации своего потенциала», — сказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

«Мы прикладываем большие усилия для обучения начинающих программистов. Наша команда запустила бесплатную образовательную программу “Тета”, которая готовит Golang-разработчиков, аналитиков данных, DevOps-специалистов и других экспертов не только для МТС, но и для всего рынка. Двери офиса “МТС диджитал” открыты для стажировок студентов вузов и выпускников, которые получают доступ к топовым командам разработчиков — ежегодно это более 500 студентов. В среднем 60% из них принимают решение остаться и продолжить карьеру в МТС», — отметила генеральный директор «МТС диджитал» Оксана Воробьева.

Выручка МТС в сфере информационных технологий в 2021 г. выросла на 17,4% и составила 51,6 млрд руб.