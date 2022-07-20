«Т1 Интеграция» стала партнером «Гарда Технологии»

Системный интегратор «Т1 Интеграция» стал партнером компании «Гарда Технологии», российского разработчика систем защиты от внутренних и внешних угроз информационной безопасности, противодействия мошенничеству и расследования инцидентов.

Это позволяет специалистам компании внедрять системы информационной и экономической безопасности партнера. Решения «Гарда Технологии» полностью базируются на собственных многолетних разработках, сертифицированы регуляторами и включены в реестр отечественного ПО. Одна из ключевых технологий вендора – собственная платформа хранения данных уровня DataWarehouse, которая не требует сторонних лицензий, что делает ее устойчивой к изменениям рыночной конъюнктуры.

«Партнерская программа «Гарда Технологии» ориентирована на всестороннюю поддержку интегратора в развитии своих возможностей и повышении ценности предложений для заказчиков на основе нашей технологической экспертизы. «Т1 Интеграция» в качестве партнера получила широкие возможности по поддержке продаж, обучению, внедрению, модификации и сопровождению аппаратно-программных продуктов «Гарда Технологии», что станет фундаментом плодотворного взаимовыгодного сотрудничества компаний», – отметил Сергей Лебедев, коммерческий директор «Гарда Технологии».

«Мы стремимся максимально расширить пул отечественных решений, которые предлагаем своим заказчикам. Наши специалисты изучили продукты «Гарда Технологии» и в данный момент уже планируют реализацию проекта на технологиях этого вендора. Мы уверены, что партнерство, построенное на принципах открытости и равности возможностей, будет долгосрочным и позволит компаниям расширить сотрудничество, работая над реализацией совместных проектов», – отметила Людмила Игнатова, коммерческий директор «Т1 Интеграции».