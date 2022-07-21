CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Factory5 и компания Intratool объявили о партнерстве

Российский разработчик интеллектуальных решений для промышленности Factory5 и инжиниринговая компания Intratool подписали партнерское соглашение. Цель данного сотрудничества — предоставление российским промышленным компаниям интегрированного решения для повышения эффективности управления производственными активами.

Создание и модернизация ремонтной инфраструктуры производств различных масштабов в различных отраслях являются ключевым направлением деятельности Intratool. Партнерство с Factory5 позволит инжиниринговой компании расширить собственное предложение современными продуктами для управления производственными активами, техническим обслуживанием и ремонтами, включенными в реестр отечественного ПО.

«Большой опыт и профессионализм Factory5 в прогнозировании технического обслуживания и оптимизации управления производственными активами, сыграл огромную роль в решении вопросов, возникающих в ходе работы, — отметил Игорь Соловьев, директор департамента ремонтной инфраструктуры Intratool. —Ответственность и компетентность команды специалистов сделали взаимодействие приятным, плодотворным и эффективным. Результат совместной работы определил, что союз инжиниринговой компанией Intratool с Factory5 способен справится с самыми масштабными проектами, что позволяет расценить это, как первый этап на пути многолетнего плодотворного сотрудничества».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кредиторы устали ждать. От «Связного» потребовали вернуть огромные долги

Открыта регистрация на конференцию CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» в Москве 22 сентября

Apple, Google, Microsoft, Twitter массово сокращают штаты в ожидании рыночного коллапса

Новый куратор микроэлектроники в Правительстве собирается отменить параллельный импорт

Новая система защиты от мошенников сильно замедлит онлайн-переводы в российских банках

Аналитики Market.CNews рассказали, как выбрать поставщика по резервному копированию в облаке и на что обратить внимание

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие квадрокоптеры с камерой и массой до 150 г: летаем без постановки на учет

Лучшие мойки высокого давления до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Что лучше — ГЛОНАСС или GPS: главные различия систем навигации

Показать еще

Наука

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход

Оптически активные полимеры — шаг к дисплеям нового поколения
Показать еще