CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Систематика» и Arenadata объявили о начале сотрудничества

«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, и Arenadata, разработчик платформы сбора, хранения и обработки данных на базе решений с открытым кодом, заключили партнерское соглашение. Сотрудничество позволит решать задачи в области хранения и обработки данных для клиентов из сферы ритейла, предприятий промышленного, финансового и телекоммуникационного секторов.

В качестве авторизованного системного интегратора компания «Систематика» будет осуществлять внедрение программных продуктов Arenadata для предприятий различных отраслей, а также оказывать консалтинговое и техническое сопровождение проектов. Сотрудничество усилит позиции обоих партнеров на рынке цифровой трансформации.

«Наш новый партнёр обладает очень глубокой экспертизой как в области современных технологий, так и в понимании специфики работы с самыми разными организациями. Уверен, вместе мы сможем предлагать на рынке не только качественные проверенные временем программные продукты, но и профессиональный сервис, учитывающий актуальные потребности наших общих заказчиков», — отметил Антон Мартынов, директор по работе с партнёрами Arenadata.

«Arenadata — сильный технологический партнер, надежный разработчик решений для сбора и хранения больших данных. Сотрудничество позволит расширить линейку собственных отечественных решений по организации управления данными, клиенты смогут усилить свои позиции и повысить эффективность работы с помощью цифровизации процессов», — сказал Евгений Закрепин, вице-президент по стратегическому развитию группа «Систематика».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кредиторы устали ждать. От «Связного» потребовали вернуть огромные долги

Открыта регистрация на конференцию CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» в Москве 22 сентября

Apple, Google, Microsoft, Twitter массово сокращают штаты в ожидании рыночного коллапса

Новый куратор микроэлектроники в Правительстве собирается отменить параллельный импорт

Новая система защиты от мошенников сильно замедлит онлайн-переводы в российских банках

Аналитики Market.CNews рассказали, как выбрать поставщика по резервному копированию в облаке и на что обратить внимание

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие квадрокоптеры с камерой и массой до 150 г: летаем без постановки на учет

Лучшие мойки высокого давления до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Что лучше — ГЛОНАСС или GPS: главные различия систем навигации

Показать еще

Наука

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход

Оптически активные полимеры — шаг к дисплеям нового поколения
Показать еще