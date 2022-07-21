StormWall вступила в АРПП «Отечественный софт»

StormWall, осуществляющая разработку решений для защиты бизнеса от кибератак, присоединилась к ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Участие в отраслевом объединении позволит StormWall предлагать российскому рынку новейшие решения по защите от DDoS-атак, а также делиться с участниками сообщества своей экспертизой в области информационной безопасности. Кроме того, благодаря участию в деятельности АРПП StormWall сможет способствовать популяризации отечественных программных продуктов в области кибербезопасности в России, а также будет оказывать помощь в достижении цифрового суверенитета страны.

В настоящее время компании из разных отраслей испытывают большие сложности в связи с тем, что западные производители ИТ-решений в области информационной безопасности покинули российский рынок. ИТ-инфраструктура и онлайн-ресурсы многих компаний оказались под угрозой, и единственным выходом из этой ситуации является использование отечественных решений в области информационной безопасности, чтобы обеспечить безопасность бизнеса, а также обрести цифровую независимость. Компания StormWall хочет внести свой вклад в достижение цифрового суверенитета России, предлагая собственные решения по защите от DDoS-атак бизнесу и государственным организациям при поддержке АРПП.

Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» является влиятельным объединением отечественных производителей тиражируемого ПО в России. Ассоциация была учреждена российскими разработчиками в 2009 г., в настоящее время в ее состав входит более 200 ИТ-компаний. Приоритетными направлениями работы ассоциации являются импортозамещение, цифровая трансформация и искусственный интеллект, информационная безопасность, телекоммуникации, поддержка экспорта отечественного ПО, помощь компаниям в привлечении финансирования, а также продвижение российского ПО в образовании. Представители ассоциации входят в состав экспертных советов и рабочих групп, созданных под эгидой Государственной Думы, Совета Федерации, Минцифры России, Минпромторга России, АНО «Цифровая экономика», Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ и других ведомств. За время своего существования ассоциация стала одним из центров компетенции в области создания нормативной правовой базы в сфере импортозамещения.

«Сейчас сложное время, поэтому необходимо, чтобы все разработчики решений в области информационной безопасности осознали важность обеспечения цифрового суверенитета России и сделали все возможное, чтобы помочь государству перевести все ключевые отрасли на отечественное ПО. Теперь от достижения этой цели зависит будущее нашей страны и дальнейшее развитие экономики России. Я уверен, что наш опыт и экспертиза помогут российским компаниям осуществить переход на отечественные решения быстро и легко», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.