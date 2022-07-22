Новгородская область и «Ред софт» подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Новгородской области и российский разработчик «Ред софт» договорились о сотрудничестве. Теперь стороны будут реализовывать совместно программу импортозамещения информационных технологий с целью социально-экономического развития региона.

Соглашение подписали заместитель председателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев и заместитель генерального директора компании «Ред софт» Рустам Рустамов.

Документ подразумевает проведение мероприятий, направленных на развитие ИТ-отрасли в регионе, совместное участие в рабочих группах и взаимный обмен информацией по использованию современных информационно-коммуникационных технологий.

«Новгородская область принимает активные меры для ускорения процесса импортозамещения информационных технологий в регионе. Мы уже достигли некоторых результатов в этом направлении, однако многое еще предстоит решить. Уверен, что опыт и компетенции ведущих разработчиков страны помогут нам успешно реализовать поставленные задачи и осуществить переход на преимущественное использование российского программного обеспечения», – сказал заместитель председателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев.

«У «Ред софт» уже есть опыт взаимодействия с Новгородской областью. Ранее мы перевели ряд медицинских организаций на отечественную операционную систему «Ред ОС». Уверен, мы сможем оказать качественную информационную поддержку при переходе на российское программное обеспечение, учитывая и региональную специфику. Наши компетенции помогут реализовать столь важную в нынешних условиях программу импортозамещения и обеспечить технологический суверенитет», – сказал заместитель генерального директора компании «Ред софт» Рустам Рустамов.