Wildberries представил итоги первого полугодия 2022 года

В первом полугодии 2022 г. оборот Wildberries вырос на 94% год к году до 628,7 млрд руб. (чистый оборот от продаж товаров и услуг покупателям и продавцам, с учетом возвратов), в штуках рост продаж товаров составил 77%. Во II квартале 2022 г. оборот компании достиг 340,1 млрд руб. (+92%), что стало новым историческим максимумом. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Наибольшие объемы продаж отмечены в категориях: Одежда, обувь и аксессуары (233,2 млрд руб., +72% год к году); Товары для дома и дачи (96,6 млрд руб., +132%); Детские товары (69,8 млрд руб., +68%); Косметика и парфюмерия (57 млрд руб., +97%); Бытовая техника и электроника (53 млрд руб., +86%).

Наиболее динамичными темпами продажи росли в категориях:Сантехника (+ 378% год к году); Продукция для садоводства (+276%); Оборудование для умного дома и безопасности (+239%); Строительные материалы (+212%); Фото- и видеотехника (+197%).

Число заказов за шесть месяцев 2022 г. увеличилось на 101% до 603,9 млн, а аудитория Wildberries достигла 120 млн пользователей (MAU).

«Мы продолжаем развивать Wildberries как онлайн-платформу, с помощью которой предприниматели могут повысить свои доходы, расширить свою представленность в сегменте e-commerce и выйти на новую аудиторию покупателей», — сказали представители Wildberries.

За шесть месяцев 2022 г. к онлайн-платформе впервые присоединились 335 тыс. представителей бизнеса, а их общее число превысило уже 840 тыс. – это почти в четыре раза больше, чем в первом полугодии 2021 г.

Доля российских брендов выросла на 8% до 72% от общего оборота. В первой половине 2022 г. продажи предпринимателей, представляющих отечественные бренды, на Wildberries выросли на 116% год к году, рост в штуках составил +91%. Cамой востребованной российской продукцией стали футболки, книги, платья, кремы, постельное белье, сумки и конфеты.

В первом полугодии 2022 г. Wildberries запустил собственные меры поддержки предпринимателей в условиях высокой волатильности: Предоставление скидок за пользование услугами логистических центров компании, временное бесплатное хранение товаров на складах; Субсидирование за счет Wildberries участие в маркетинговых кампаниях; Открытие более 20 новых логистических объектов, в большинстве из которых уже заработали региональные пункты приемки поставок, что позволило предпринимателям сократить затраты на транспортировку товаров; Еженедельные выплаты предпринимателям без дополнительных комиссий за банковский эквайринг и вывод средств.

Принятые меры позволили предпринимателям существенно расширить представленность своей продукции на онлайн-площадке. На конец июня 2022 г. ассортимент российских строительных инструментов на Wildberries вырос в три раза год к году, в 2,5 раза — в категории спортивного инвентаря и сантехники, а в категориях зоотоваров и продукции для отдыха и кемпинга — в два раза.

Wildberries продолжал развитие онлайн-платформы и в зарубежных странах: Запущен новый распределительный центр в Армении, благодаря чему предпринимателям этой страны стали доступны прямые продажи; Расширен логистический центр в Казахстане;

Совместно с локальными предпринимателями открыты новые партнерские пункты выдачи в Узбекистане, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.