Вице-премьер Чернышенко: к 2024 году количество внедренных отечественных ИИ-решений в реальный сектор вырастет вдвое

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил вице-премьеров – кураторов высокотехнологичных отраслей.

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко прокомментировал вверенные ему направления – развитие искусственного интеллекта, получение и обработка наноматериалов. Также среди задач – развитие отечественного программного обеспечения.

«Создание и внедрение собственного ПО – ключевой элемент достижения технологической независимости России. Работа уже активно ведется по поручению председателя Правительства: сформированы 16 отраслевых комитетов и 35 индустриальных центров компетенций по ключевым секторам экономики. Также создано 10 центров компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО. Главное, что индустриальные центры возглавят руководители компаний-лидеров в отраслях. Именно они при поддержке Правительства сформируют запрос и будут координировать создание и внедрение отечественного ПО, конкурентоспособного как на российском, так и мировом рынках. Это охватывает широкий спектр отраслевых решений, в том числе в сфере промышленного среднего и «тяжёлого» классов программного обеспечения. По поручению Президента Правительство ведёт активную работу и по достижению лидерства России в сфере искусственного интеллекта. Эффект от широкомасштабного внедрения ИИ-продуктов составит 1% от ВВП ежегодно. На сегодняшний день в стране запущена инфраструктура, позволяющая активно развивать кадровую, технологическую и научную среды. Кроме того, формируется система национального регулирования, разрешающая масштабное и безопасное использование ИИ, что позволит России стать лучшей в мире юрисдикцией для развития этих технологий. Мы ожидаем, что к 2024 г. количество внедренных отечественных ИИ-решений в реальный сектор вырастет вдвое, а ежегодный прирост специалистов в области искусственного интеллекта составит около 10 тыс. человек. Такие результаты позволят ускорить развитие и других приоритетных технологических направлений, что существенно укрепит позиции страны на международной арене. Еще одним важным направлением нашей работы является создание и внедрение в производство наноматериалов. Это позволит полностью уйти от использования иностранных технологий в электронике, энергетике, авиастроении и других ключевых отраслях экономики и обеспечить технологический суверенитет», – сказал Дмитрий Чернышенко.