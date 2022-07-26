«Авито работа» сделает публикацию всех вакансий бесплатной

Команда «Авито работы» предлагает новый формат размещения вакансий на платформе. С июля 2022 г. работодатели всей страны смогут публиковать объявления об открытых позициях бесплатно и платить только за живые отклики заинтересовавшихся кандидатов, эффективно контролируя расходы, связанные с подбором и наймом персонала. Предложение сменит прежнюю тарификацию с оплатой за размещение и станет рациональным решением как для прагматичных рекрутеров крупных компаний, так и для предпринимателей в сферах малого и среднего бизнеса, ориентированных на достижение результата. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

До сегодняшнего дня работодатели платили за факт размещения вакансий, за уровень выбранного тарифа, а также за дополнительные услуги по продвижению объявлений, способствующие ускоренному найму. Теперь этот формат автоматически сменит новая модель оплаты за количество откликов активных соискателей. Ее можно будет подключить при размещении вакансии и при настройке тарифа в конфигураторе.

«Ежемесячно раздел “Работа” на “Авито” посещают более 20 млн человек — предприниматели из малого и среднего бизнеса, крупнейшие федеральные компании, а также кандидаты со всей страны. Будучи масштабной и социально значимой платформой, нам важно предоставлять удобные и быстрые решения работодателям и соискателям. Мы внедряем модель оплаты за отклики впервые и уверены, что наши клиенты оценят ее по достоинству — ведь это важный шаг в сторону поддержки российского бизнеса.

Несмотря на ряд очевидных преимуществ для работодателей, немногие похожие платформы готовы предложить своим пользователям такой подход, нацеленный на достижение конкретного результата. Во-первых, затраты на закрытие позиций станут намного прозрачнее. Во-вторых, это решение поможет сформировать оптимальную по размеру воронку подбора, которая упростит поиск и приблизит встречу с идеальным кандидатом. Наконец, рекрутеры смогут гарантированно выбирать из числа инициативных соискателей, которые действительно хотят работать в той или иной компании», — сказал Артем Кумпель, управляющий директор «Авито работы».

Работодатели будут платить только за реальные отклики соискателей — плата за размещение вакансий больше взиматься не будет. Под активным действием со стороны кандидата подразумевается нажатие кнопок «Показать телефон» или «Откликнуться». При этом просмотр номера телефона работодателя от неавторизованного пользователя откликом не считается.

Плата за количество соискателей, проявивших интерес к вакансии, будет списываться с работодателя в расчете за один уникальный отклик в 30 дней. Стоимость одного отклика варьируется от 15 руб. до 49 руб. в зависимости от региона. Приостановить тариф можно в любой удобный момент без потерь.

Кроме того, на первом этапе туда будет включен максимальный набор инструментов, который поможет выделиться среди конкурентов и получить больше просмотров. В их число, например, входят брендирование страницы компании на платформе размещение логотипа на карточке вакансии и возможность массовой работы с объявлениями — их добавление, редактирование и продвижение. Также по желанию клиенты смогут по-прежнему подключать дополнительные услуги по продвижению для закрытия вакансии в более сжатые сроки. Подробности о новом предложении доступны на официальном сайте «Авито».

Новая схема бесплатного размещения вакансий на «Авито работе» с оплатой только за отклики принесет компаниям гарантированную практическую выгоду, поскольку они смогут платить только за конкретный результат и быть уверенными в его достижении. Отслеживать отклики и управлять бюджетом работодатели смогут в мессенджере и в разделе «Кандидаты». Пользу и прозрачность новой модели тарификации, в частности, оценят предприятия малого и среднего бизнеса, где зачастую нет профессионального рекрутера и постоянного потока найма. Так, они будут более четко понимать, как происходит процесс подбора, и видеть эффективность вложенных в него средств.

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Авито — российская ИТ-компания платформа для коммерции. Сегодня с помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». «Авито» объединяет продавцов и покупателей как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций. Количество активных объявлений на Авито сегодня — более 100 млн, ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, что почти на 30% больше, чем в 2021 г., годовая аудитория — более 80 млн клиентов.

На платформе «Авито работа» зарегистрировано свыше 1,6 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В разделе «Авито работа» 3,6 млн объявлений — более 3 млн резюме и около 600 тыс. вакансий. 20 млн человек ежемесячно просматривают вакансии на «Авито» (данные «Авито» за апрель 2022 г.).