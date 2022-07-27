Минпромторг и пивоваренная отрасль договорились начать маркировку пива с апреля 2023 года

Министерство промышленности и торговли РФ, «Центр развития перспективных технологий», Ассоциация производителей пива, объединяющая Heineken, AB InBev Efes и «Балтика», договорились начать цифровую маркировку пивной продукции с 1 апреля 2023 г. Об этом говорится в протоколе совещания по вопросу сроков введения маркировки средствами идентификации пивной продукции.

В документе отмечается, что с 1 апреля 2023 г. будет запущена маркировка пивной продукции в кегах, с 1 октября 2023 г. – в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 г. – в алюминиевых банках.

Протокол подписан директором Департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Екатериной Приезжевой, исполнительным директором Ассоциации производителей пива Вячеславом Мамонтовым и председателем совета директоров «Центра развития перспективных технологий» Михаилом Дубиным.

«Минпромторг последовательно выступает за развитие цифровой маркировки на комфортных для бизнеса условиях. В диалоге с лидерами рынка удалось выработать единый подход к включению пива в систему маркировки и начать выпуск пивной продукции с Data Matrix кодами с 1 апреля 2023 г. Для безболезненного внедрения процесс внедрения разделен на 3 этапа, это решение позволит значительно снизить нагрузку на отрасль», – сказала Екатерина Приезжева.

«Это компромиссное решение, которое устраивает пивоваренную отрасль. Озвученные сроки внедрения маркировки мы считаем реальными, продолжаем готовиться и ищем наилучшие технические решения. Договоренность стала возможной благодаря тому, что компании – члены АПП находятся в конструктивном диалоге с Минпромторгом и ЦРПТ. Стороны прислушиваются к аргументам друг друга. Крупнейшие российские пивоваренные компании, входящие в АПП, включились в эксперимент по маркировке пива в 2021 г. С тех пор на пивоварнях членов АПП проводились неоднократные тесты для выявления наилучших технических решений по внедрению маркировки, которые будут продолжены. Важно отметить, что стороны выработали консолидированную позицию о едином подходе по внедрению маркировки для всей пивоваренной отрасли вне зависимости от размера производителей. Только такой подход обеспечит выполнение заявленных Минпромторгом и ЦРПТ целей по достижению полной прослеживаемости цепочки поставок и эффективной борьбы с нелегальной продукцией», – сказал Вячеслав Мамонтов.

«Центр развития перспективных технологий», выступающий оператором национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», готов обеспечить пивоваренную отрасль к указанным датам необходимым оборудованием и кодами маркировки. «ЦРПТ как оператор системы взял на себя обязательство обеспечить производителей пива необходимым оборудованием за свой счет и на условиях беспроцентной рассрочки. Это снимет все риски, которые могли бы быть. В ходе эксперимента, который начался 1 апреля 2021 г., удалось протестировать нанесение на все основные форм-факторы без снижения производительности линий. Уверен, к обозначенным срокам компании смогут отладить все процессы», – отметил Михаил Дубин.

Подписание состоялось в рамках визита на склад в Томилино, где Центр развития перспективных технологий, оператор национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости «Честный знак», представил представителям органов власти и отраслевым бизнес-объединениям запас оборудования, комплектующих и расходных материалов для маркировки. Запас сформирован предназначен для полного обеспечения отраслей, где маркировка уже введена или где ее планируется внедрять. Он рассчитан не менее чем на полгода и постоянно пополняется.

«Честный знак» призван бороться с нелегальным оборотом, который в категории пива достиг, по подсчетам ННЦК, 16,6%. Маркировка позволит в автоматическом режиме контролировать полный объем производства (сейчас счетчиками оснащены предприятия, которые производят пиво и слабоалкогольные напитки в объемах менее 300 тыс. дал в год, а остальные, которых 90% рынка от числа производителей, самостоятельно вносят сведения о своем производстве в ЕГАИС) и фиксировать реализацию потребителям на кассе. Таким образом, внедрение маркировки позволит без дополнительных затрат «оцифровать» всех участников рынка и контролировать объемы производства, что является необходимым условием уплаты акцизов в полном объеме, отмечают в ЦРПТ.

Национальная система цифровой маркировки «Честный знак» вводится в России с 2019 г. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. В настоящее время проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.