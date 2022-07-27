CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

С начала 2022 г. более 65% столичных инспекторов прошли обучение на VR-тренажерах

Инспекторам Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, с 2021 г. доступен VR-тренажер, с помощью которого они совершенствуют навыки контроля за городскими объектами. Участники курса виртуально обследуют четыре локации: магазин, бизнес-центр, кафе и промзону, проходят определенные сценарии, выявляют нарушения и определяют пути для их устранения. Об этом CNews сообщили представители Госинспекции по недвижимости.

«В рамках обучения каждый участник должен пройти не менее двух локаций. Сценарии предполагают измерение параметров обследуемого объекта, изучение имеющейся документации, выявление нарушения, выбор дальнейших действий в рамках законодательства, общение с собственниками и арендаторами. За первое полугодие c помощью VR-технологий уже более 65% служащих Госинспекции по недвижимости смогли проверить свои профессиональные навыки и повысить уровень компетенций», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По аналогии с виртуальными играми, пользователи могут использовать различные инструменты: планшет для фотофиксации внешнего вида объекта, дальномер для замера его площади, квадрокоптер для обследования труднодоступной территории. Кроме того, при прохождении программы инспектор встречает на объектах виртуальных персонажей: например, управляющего бизнес-центра или сотрудника магазина. Это позволяет более эффективно отрабатывать профессиональные навыки.

Специальные VR-тренажеры были разработаны по инициативе Госинспекции по недвижимости в Московском городском университете управления Правительства Москвы им. Ю.М. Лужкова в 2021 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МФТИ не получит денег по миллиардному ИТ-проекту Генпрокуратуры. Его работу оценили в «0 руб. 0 коп.»

Создатель первой в мире сетевой камеры бежал из России, уволив всех сотрудников

Телеком-гигант заплатит миллиарды долларов за убийство сотрудником старушки

У российских банков возникли проблемы с биометрией: Только 10% образцов соответствуют госстандарту

Российский разработчик трудоустроил команду ушедшей из России глобальной консалтинговой компании

Отложенная карма. Уход из России обернулся для Microsoft гигантскими потерями

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие 4G-модемы для дачи: выбор ZOOM

Обзор 4К-телевизора Hyundai H-LED65FU7002: корейское железо и российский софт

Лучшие умные увлажнители воздуха с Wi-Fi: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
Показать еще