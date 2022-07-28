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GMCS и Arenadata объявили о начале сотрудничества

GMCS заключила партнёрство с российским разработчиком корпоративной платформы для сбора и хранения больших данных Arenadata. Сотрудничество позволит GMCS предлагать заказчикам новые возможности в области работы с большими данными.

В статусе сертифицированного партнёра GMCS будет оказывать услуги системной интеграции на основе технологического стека решений Arenadata для Big Data. В том числе GMCS будет осуществлять миграцию с традиционных СУБД предприятий на современные системы работы с данными. Ещё одним направлением сотрудничества станет разработка решений по прогнозированию с использованием машинного обучения.

«Рады видеть в нашей партнёрской сети такую компанию как GMCS. Считаю, что благодаря своему 25-летнему опыту работы на ИТ-рынке, а также глубокой отраслевой экспертизе GMCS поможет крупным корпоративным заказчикам раскрыть потенциал использования больших данных с помощью наших решений», — отметил Антон Мартынов, директор по работе с партнёрами Arenadata.

Центральный продукт Arenadata — платформа Arenadata EDP, предназначенная для сбора, хранения и обработки любых типов и форматов данных. Платформа также поддерживает интеграцию моделей машинного обучения для целей прогнозирования в рамках решения широкого спектра бизнес-задач. Решения на базе Arenadata обладают оптимальной совокупной стоимостью владения в сравнении с аналогами и соответствуют требованиям импортозамещения, отмечают в Arenadata.

«Мы видим растущий интерес рынка к российским решениям для работы с большими данными. Продукты Arenadata позволяют строить корпоративные хранилища, “озёра” и фабрики данных для обработки и эффективного использования огромных объёмов информации. Отдельный интерес для нас представляет разработка качественно новых решений по прогнозированию на базе стека Arenadata, поскольку с уходом западных вендоров достойных альтернатив на рынке практически нет», — отметил Андрей Толченников, куратор направления облачных сервисов GMCS.

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