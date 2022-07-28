Продукты R-Vision прошли проверку на соответствие белорусским стандартам кибербезопасности

Продукты R-Vision SOAR, R-Vision SGRC и R-Vision ACP успешно прошли сертификацию Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ) в составе программной платформы «Центр контроля информационной безопасности (ЦКИБ)» «Р Вижн». Об этом CNews сообщил представитель компании R-Vision.

Наличие сертификата ОАЦ подтверждает соответствие продуктов R-Vision стандартам информационной безопасности Республики Беларусь и является важным условием для использования на территории государства.

В процессе сертификации платформа ЦКИБ «Р-Вижн» и продукты, являющиеся ее функциональными блоками, успешно прошли все соответствующие проверки и признаны подходящими для информационных систем, обрабатывающих персональные данные, служебную и коммерческую тайну, сведения о банковских операциях и другую конфиденциальную информацию. Тем самым, выданный сертификат № BY/112.02.02 TP 027 036.01 00477 удостоверяет, что продукты R-Vision отвечают всем необходимым требованиям безопасности информационных систем согласно государственным стандартам Республики Беларусь.

В состав функциональных блоков ЦКИБ «Р-Вижн» входят: система оркестрации, автоматизации ИБ и реагирования на инциденты – R Vision SOAR; система управления информационной безопасностью, рисками и оценки соответствия требованиям законодательства – R Vision SGRC; система для автоматизации процесса управления активами – R-Vision Asset Control Platform (ACP).

Таким образом, любые частные белорусские компании, а также государственные организации могут использовать продукты R-Vision, входящие в состав платформы ЦКИБ «Р-Вижн», так как они соответствуют стандартам СТБ 34.101.1-2014, СТБ 34.101.2-2014 СТБ 34.101.3-2014.

Сертификация продукта проводилась в рамках необходимых процедур в соответствии с техническим регламентом ТР 2013/027/BY, при участии «Мультитек инжиниринг», стратегического партнера R-Vision на территории Белоруссии.

«Успешное прохождение процесса сертификации «Центра контроля информационной безопасности Р-Вижн» подтверждает высокий уровень качества и защищённости наших продуктов. Мы рады, что технологии и результаты нашего многолетнего опыта стали доступны для всех заказчиков в Республике Беларусь. Теперь мы в полном объёме можем удовлетворять запросы в обеспечении информационной безопасности как коммерческих, так и государственных структур в Беларуси.», – сказал Александр Бондаренко, генеральный директор компании R-Vision.