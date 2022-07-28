Зарплатные предложения для разработчиков за год выросли на 20%

Аналитики рекрутинговой онлайн-платформы SuperJob провели анализ рынка труда и выяснили, какие тренды сейчас на нем господствуют, насколько выросли зарплаты разработчиков за год и на каких программистов сейчас наблюдается самый высокий спрос. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В первый месяц после начала СВО SuperJob фиксировал резкое снижение спроса на ИТ-специалистов. Западные ИТ-компании ушли с российского рынка труда, иностранные поставщики отказались от поставок ПО и оборудования. Стартапы прекратили найм. Было заморожено большинство проектов, связанных с инвестициями.

Однако сейчас рынок труда в ИТ существенно изменился. SuperJob наблюдает следующие тренды:

Сокращение числа вакансий из-за рубежа. Решающее влияние имеет экономический фактор: из-за динамики курсов доллара и евро по отношению к рублю стоимость услуг российских разработчиков выросла на 40% и более. Нанимать наших программистов Западу стало невыгодно.

Готовность программистов к релокации за рубеж и интерес к вакансиям иностранных компаний также значительно снизились. Наибольшую роль играют также финансовые соображения: зарплата в долларах и евро стала значительно менее привлекательной на фоне укрепления рубля.

Программисты, в первые дни после начала СВО переехавшие за рубеж (в основном в республики СНГ), начали возвращаться в Россию. Помимо денежного вопроса на подобные решения повлияла и неразвитость инфраструктуры бывших союзных республик.

Подобные процессы сегодня позволяют российским работодателям нанять в штат высококлассных разработчиков за адекватные деньги, не прибегая к хантингу и не перекупая их у конкурентов. Этот тренд, безусловно, на руку крупным российским ИТ-игрокам и госсектору.

Сейчас по сравнению с 2021 г. число ИТ-вакансий всего на 21% ниже.

Однако рынок труда в ИТ по-прежнему на стороне соискателя. Например, на следующие позиции число вакансий превышает число резюме более чем в 1,5 раза: программист Kotlin; программист Rust; программист Golang; программист Ruby; программист Angular.js.

В целом по рынку труда зарплатные предложения для разработчиков за год выросли на 20%. С марта по июль 2022 г. прирост составил 6,2% (в номинальном выражении, без учета инфляции).

Так, сегодня средние (медианные) зарплаты у программистов PHP в Москве на руки, после уплаты налогов), fix, руб. в месяц составляют 250 тыс. руб. (+60 тыс. руб. год к году), а максимальные – 500 тыс. руб. (+ 100 тыс. руб. к максимуму 2021 г.).

Программистам Java предлагают в среднем 270 тыс. руб. (+ 40 тыс. руб.), а как максимум – 500 тыс. руб. Разработчикам Golang готовы платить на рынке по средним оценкам 280 тыс. руб. (+60 тыс. руб.), а самое высокое предложение – 450 тыс. руб. Программистам Ruby сейчас в среднем предлагают 250 тыс. руб. (+50 тыс. руб.), а максимально – 500 тыс. руб. Медианные зарплаты у разработчиков на языке JavaScript составляют 220 тыс. руб. (+30 тыс. руб.), а максимальные – 430 тыс. руб. (+30 тыс. руб.).

Наиболее востребованы сегодня программисты с опытом разработки от трех лет. Так, выпускники топовых технических вузов уже в первые пять лет после получения диплома в среднем зарабатывают в ИТ от 200 тыс. руб.

Число вакансий для начинающих разработчиков сократилось. Такая ситуация влечет за собой снижение популярности онлайн-курсов, которые обещали научить разработке «с нуля». Впрочем, работодатели и раньше скептически к ним относились. ИТ-сфера имеет высокий порог вхождения, в приоритете — практический опыт. Именно за него и готовы платить.

По данным аналитиков SuperJob, cамым высокооплачиваемым предложением о работе в июле для программистов и в стране среди других специальностей в целом стала вакансия разработчика-техлида PHP в Санкт-Петербурге, которому готовы платить от 450 тыс. В качестве бонуса работодатель предлагает опцион.

Самым высокооплачиваемым предложением о работе в Москве в июле 2022 г. на SuperJob стала вакансия разработчика-техлида PHP, которому готовы платить 350 тыс в ИТ-компании по разработке интернет-сервисов. Требуется опыт работы senior/lead fullstack разработчиком в продуктовой команде не менее трех лет, опыт руководства или менторства младших коллег не менее двух лет. Работодатель предлагает комфортный офис или гибридный режим на выбор, гибкое начало рабочего дня и корпоративные бонусы (50% компенсация внешнего обучения (профессиональные курсы и конференции, английский язык), компенсация сессий с психологом, бонус за спорт).

На третьем месте – вакансия Senior Java-разработчика на зарплату 350 тыс. руб. в команду по разработке веб-проектов в сфере блокчейн и криптовалют. Требуется знание английского на уровне чтения и написания технической документации. Есть возможность работать удаленно. Работодатель предлагает гибкое начало рабочего дня, работать удаленно или в нашем комфортном офисе, компенсацию обедов, фрукты и перекусы, оплату обучения, корпоративную библиотеку, выступления на конференциях, пять оплачиваемых «дней без больничного», ДМС со стоматологией и компенсацию 50% затрат на спорт.

Senior Golang Developer в Москве, занимающему четвертую позицию, предлагали зарплату от 300 тыс. руб. в Москве, Senior Backend Developer в столице и Senior Full Stack Software Engineer − от 300 тыс. руб., а DevOps-инженеру – от 290 тыс. руб.